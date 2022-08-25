海賊王《One Piece MOVIE RED》 電影已在香港上映，不過連登討論區就有網民出po投訴，一方面不喜歡片商請Mirror Anson Kong 江𤒹生、女子組合COLLAR成員Marf 配音，更不滿入場睇戲要「硬食」鏡仔卡紀念品，以粗口大罵影片發行商新映影片。不過發言並非所有連登動漫台的網民反對，也有人為理解片商做法。



歧視毒男女冇人陪睇戲？買1張飛硬食明星Card

網民Vernon發文投訴《海賊王 ONE PIECE MOVIE RED》電影發行商新映影片，表示本來很期待入場看劇場版，但就認為香港的入場特典不及日本及台灣吸引。而他最介意是1人入場只送明星 Postcard：為《 ONE PIECE MOVIE RED》廣東話版配紅髮的Anson Kong，還有為新角色美音配音的Marf，網民Vernon想要的是動畫角色特典，認為此舉不尊重香港One Piece迷。

海賊王RED電影香港入場特典

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其實香港買One Piece門票有乜送？

台灣買2張飛才有One Piece特典

有網民反駁，其實香港也有送《海賊王》角色卡，買2張4D/4DX版門票也可得到限定版漫畫，台灣也是買2張飛才有贈品，並無不公平。相反香港區買1張飛有AK、Marf Postcard送，比台灣更豐富。

海賊王RED電影台灣入場特典

海賊王電影AK Marf配音｜連登仔怒插Yes卡贈品如垃圾必掉

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明星Card設計肉酸會當垃圾掉！

網民覺得AK、Marf的限定卡相片拍攝質素不太好、動作奇怪，而且動畫角色的比例太細，認為得到了也會掉落垃圾桶。記者覺得，兩張卡對動畫迷來說的確得物無所用，但偶像迷應該收到會很高興吧！有比較中肯的網民表示可以雙面印，1邊是明星、1邊是動畫角色就皆大歡喜。

兩張卡對動畫迷來說的確得物無所用，但偶像迷應該收到會很高興吧！

但其實已經有人將Marf的One Piece卡放上旋轉拍賣，換言之這些「垃圾」也有人想要的，如果好彩抽中AK，更可能可轉售賺幾十，變相令戲飛更便宜。

有人發現，已經有人將Marf的One Piece卡放上旋轉拍賣

不喜歡明星配音｜很不專業！

香港日本動畫迷相當抗拒找明星做粵配，覺得他們水準不足。記者在網上看到參加過首映的影評人分享，也認為AK、Marf 可能沒有看過影片、只是跟劇本配音，氣勢不是太足，而且對白跟角色嘴形不合。加上連登仔向來「反鏡」，《海賊王 ONE PIECE MOVIE RED》找AK、Marf 配音自然會被人罵。不過罵的理據並非所有網民認同，比如有人投稿電影宣傳品上AK、Marf佔的位置太多，但有網民馬上貼圖反駁，兩人的相片其實非常細張，跟一般明星配音動畫的宣傳海報做法一樣。

AK、Marf兩人的相片其實非常細張，跟一般明星配音動畫的宣傳海報做法一樣。

有網民反而覺得新映影片是「賺鏡養宅」，是利用鏡粉去補貼動畫迷，因為香港日本動畫票房向來比不上台灣，如果不搞些gimmick，《One Piece》這類一線大片難以做到幾乎與日本同步上映，甚至成本太高無法上映。

有網民對明星配音做法理解，但覺得MIRROR、COLLAR的曝光率太高。

這位網民就認為電影公司做法算公道，未到不能接受。

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將Ado所有歌都畀晒Marf唱：「佢把聲點唱到？」

新角色美音是紅髮的女兒，在日本是由網絡超紅歌手Ado代唱（配音另由 名塚佳織 負責），更為電影唱了7首原創歌曲。香港廣東話版就改由Marf配音，網民更傳電影中所有歌曲都改由Marf唱廣東話版，網民認為前者難以取代Ado。但記者向發行商查證，香港播放的《海賊王RED》日本語版／廣東話場次，所有歌曲均為Ado主唱的原裝日本版，從來都不存在廣東話改篇版。

新角色美音是紅髮的女兒，在日本是由網絡超紅歌手Ado代唱

記者向發行商查證，《海賊王RED》廣東話版、日文版，歌曲都只播Ado主唱的原裝日本版。

鏡粉同場唔想睇！只要日文版就夠

發文投訴的Vernon表示也曾在新映影片的IG留言投訴，但就被鏡粉的留言洗板沉底。有連登仔表示：「點解要畀班鏡粉入黎，唔正正經經播One Piece」，不過就有網民笑言，其實其他人入場睇AK，為何會阻礙你看One Piece呢？而且《海賊王RED》的廣東話／日本版比例已做到4：6之比。動畫迷一直強調自己只會看日文原版，而AK Fans只會看廣東話版，河水不犯井水。

發文投訴的Vernon表示也曾在新映影片的IG留言投訴，但就被鏡粉的留言洗板沉底。

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最緊要多人入場

香港市場比日本台灣細是不爭事實，加推廣東話配音、明星聲演這類gimmick吸引非動漫迷入場，才可以加強話語權，向日本片商爭取福利。如果廣東話配得不好可給予意見批評，但粵配本身並沒有錯，片商亦已安排合理比例的日文原聲場次，各自各欣賞就更開心啦。



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原文連結：連登討論區