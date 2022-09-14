《小魚仙》真人版電影（The Little Mermaid）由於角色由白人改為有色人種，早已引發爭議。然而現在網上流行「暗黑商法」，爭議愈大流量愈勁，由非裔演員Halle Bailey演出女主角Ariel的預告9月10日上架，短短四天已有110萬點擊。



反應兩極｜黑人也不喜歡：「改膚色零尊重黑人、應原創有色人種小魚仙」

今次這套《小魚仙》真人，Halle Bailey與她姐姐Chloe 其實是「Disney Channel」派系捧出來的黑人紅色，歌舞電視電影《閃亮的青春》在美國極具人氣，所以外國那邊也有一定支持者非常期待今次這部黑人版《小魚仙》。反而，一些上了年紀的黑人，卻認為迪士尼硬將一個古往今來都是白人型像的童話角色改為黑人，只是政治正確的行為，他們認為：「如果真正想拍一部黑人主演的美人魚童話，迪士尼為何不由零開創原創新作品？」

不過Halle Bailey本人則無視反對聲音，更表示希望將來再拍迪士尼旗下Marvel MCU真人版的《X-Men》演暴風女神。

Halle Bailey本人則無視反對聲音，更表示希望將來再拍迪士尼旗下Marvel MCU真人版的《X-Men》演暴風女神。

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登時，迪士尼就被label為政治正確毀原作的代名詞！不過講到毀原作，其實日本、中國都大把「代表作」。

甚麼笑！中國日本也毀原作！5套日本最爛漫改真人版

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D+《木偶奇遇記》同樣改寫原設定

同期於9月8日在Disney+ 上架的真人版《木偶奇遇記》，片中的藍仙子Blue Fairy，同樣放棄了動畫中白人仙子型像，換成艾美獎、格林美獎得主，英國黑人女演員Cynthia Erivo扮演，她更以一頭skin head型像示人。不過，其實《木偶奇遇記》、《小魚仙》均有原作，迪士尼動畫版也只是改篇，有人認為《木偶奇遇記》真正原作本來就是黑暗系童話，記者收看電影時，也覺得Cynthia Erivo的演技自然，談吐人性化、有時代感，很親切很善良；Disney的CG特技也出色，仙子翼會飄散出閃爍的藍色粉末，年幼觀眾沒被灌輸成年人既定的美醜指標，或會看得高興。

真人版《木偶奇遇記》藍仙子放棄了動畫中白人仙子型像，由英國黑人女演員Cynthia Erivo扮演。

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加了人民幣！中國真人版《棋魂》《中華一番》5大崩壞作

中國近年富起來，不少影商都以高價買下日本動畫版權開拍有中國特色的真人版，不過文化差異就一定有，不少原作fans都覺得中國真人版毀原作。