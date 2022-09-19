RG勇者王模型｜萬代Real Grade 級組裝模型，不時都會推出高達以外的機械人，福音戰士EVA初號機大賣，今次就到高達動畫公司Sunrise（現更名為Namco Bandai Pictures）勇者系列最後、最具人氣作品《勇者王Gaogaigar》主角機！



香港勇者｜30幾度排到滲水…

可能因為之前用盡人力物力去狂啤RG神高達，今次RG 勇者王的產量變到非常不足，有傳零售大都被cut一半貨，即是訂10隻只派5隻。（更有些細鋪訂3派1）香港知名「貓店」福利模型也開po呻貨量不足，要派籌、分流，$529分幾轉賣都全部售罄。網上更曾高開$600，而平均$540左右的第一批貨，亦在一日內全部售罄。

由於福利模型旁邊有些風月場所，FACEBOOK「地獄急call」自拍玩家身水身汗（可見圖中「CHing」背已濕）排長龍買RG勇者王時，開玩笑說自己不是去……

地獄急call facebook圖片

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RG勇者王模型

各玩具店模型店均表示沒有現貨

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日本勇者｜排足一朝仍然買不到勇者王

日本本土供應量非常不足，Twitter上不斷有網民發表「勇者王爭奪戰敗北宣言」share排長龍相片，表示玩具店一早就排了250人，最終要抽籤碰運氣，只得100人買到。難怪有網民彈BANDAI一方面表示要打擊炒家，但卻沒有生產足夠滿足買家的貨量，感覺尤如Sony PS5一樣，控制產量做成供不應求的市況，利用玩家的怨氣當宣傳工具。

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爆炒早有預兆

其實RG勇者王會爆炒，早有伏線，因為在3月宣布推出、並進行預購時，Twitter流傳日本的模型店為防排隊黨掃貨，訂貨時必須要唱出整首《勇者王誕生》主題曲，證明自己是真飯！2022年9月／6600日圓（正常港元售價約$400）

RG 勇者王 Gaogaigar（2022年9月／6600日圓）

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