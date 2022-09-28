《SPY x FAMILY 間諜家家酒》第2期10月1日上架，雖然香港Netflix未必會即日同步，但相信開播時間也不用等太久！如果你真的好心急想見安妮亞、黃昏跟約兒一家三口，荃灣廣場有間新開的大型動漫精品店，場內有超巨型SPY x FAMILY 傑佛家打卡位！還有《間諜》以及10月另皇牌新番《鏈鋸人 Chainsaw Man》、《死神 BLEACH 千年血戰篇》的動畫精品。



人氣動畫作品勁齊全｜多款SPY X FAMILY精品

其實呢家「動漫聯動 Microworks ACG」早於本年初已在旺角火車站moko商場開業，當時全間鋪都是賣木棉花版權的動畫精品，比如《天竺鼠車車》、《刀劍神域》等等。Microworks最近再取得Medialink商品代售，荃灣廣場2樓這家新鋪，不單地方大到店內有個巨型「間諜家家酒三口子」打卡位，更集合了兩間版權商的動畫作品：《SPY X FAMILY》、《鏈鋸人 Chainsaw Man》、《鬼滅》、《JoJo》、《東京復仇者》、《出租女友》、《轉生成為史萊姆》、《咒術迴戰》、《名偵探柯南》、《排球少年》……齊全到好像去了秋葉原的精品店！

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10月10日播出的《死神 BLEACH 千年血戰篇》，場內已經有巨型燈箱，是另一個必影打卡位！

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10月必火《鏈鋸人 Chainsaw Man》

《鏈鋸人 Chainsaw Man》暫時新品不多，但就可以買到7月在動漫節賣到缺貨的電鋸惡魔吉祥物「波奇塔」毛公仔，尾巴上的發動鏈子可以拉動，影相一流。

電鋸惡魔吉祥物「波奇塔」毛公仔 ($330)

如果大隻「波奇塔」毛公仔沒地方收藏，可以考慮匙扣迷你版。

電鋸惡魔吉祥物「波奇塔」毛公仔還有細size。(＄160)

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天竺鼠車車大放送

店內有勁多天竺鼠車車的港版日版精品，因為款式真的比較多，價錢就不再一一報導了，有興趣自己去看看。

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25吋巨型車車公仔萬用袋。（＄799）

動漫聯動荃灣店



地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓226-229號舖



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我係小忌廉40週年前夜祭 - 香港音樂祭2022｜朗豪坊限定展+超靚精品

《我係小忌廉》（魔法の天使クリミーマミ（）是80年代最紅的變身idol動漫歌姬，香港版主題曲一樣是唱到街知巷聞，為紀念動畫40週年，朗豪城會有霓虹LED打造的夢幻音樂舞台，1:1小忌廉將坐在月亮登場，讓粉絲們一睹這經典場景及小忌廉的迷人風采！同場有大量女生必愛打卡位，還有紀念品賣。

朗豪坊《我係小忌廉40週年前夜祭 - 香港音樂祭2022》期間限定店。

今次朗豪坊聯同kkplus 舉行期間限定店，屆時會獨家發售逾百款「我係小忌廉」會場限定紀念品，包括芳香蠟燭，化妝袋、毛巾、紀念餐具、毛公仔等。

「我係小忌廉」會場限定紀念品 - 公仔（未定價）

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《我係小忌廉40週年前夜祭 - 香港音樂祭2022》



地點：朗豪坊4樓通天廣場



日期：2022年10月1日至31日



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