Hunter全職獵人忠粉休刊期間每日打1000次感謝正拳 剛好第1千日遇上復刊公告｜相信有留意開《全職獵人》或者動漫新聞的朋友都會知道Hunter即將重新連載，也許會聽過網上有一位熱心Hunter粉絲直播每日打出一千次「感謝的正拳」，直到Hunter重新開始連載為止。



每日一千次感謝直拳到復刊 剛好第一千日Hunter公告復刊

熱心粉絲「樽江突撃」自從上次HUNTER×HUNTER休刊之後，便在YouTube上直播每日打出一千次「感謝的正拳」，直到Hunter重新開始連載為止。樽江突撃由2020年1月16日開始，模彷HUNTER×HUNTER中的尼特羅會長年輕時的修行每日打出一萬拳感謝的正拳；最初有打足1萬拳，但是打出1萬拳往往需要10小時以上，現實層面需要工作和生活當然不可能每日花10小時打正拳，於是就改為每日1千拳；但即使是一千拳也往往需要差不多一個小時。

感謝的正拳

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開始「感謝的正拳」計劃之後樽江突撃幾乎是風雨不改、每天都有揮出正拳的直播；無獨有偶，在Jump宣布Hunter復刊時，剛好就是樽江突撃打正拳第一千日，可說是冥冥中自有緣份。為了慶祝Hunter復刊，特意再在最新的影片中打了一萬次感謝的正拳，總共打了10個小時。

查看樽江突撃YouTube頻道上的感謝正拳Playlist，影片數已經超過1000條，實在不得不佩服其毅力。至於被問到如果這次獵人又再度休刊，樽江突撃會不會再次直播揮拳；樽江突撃就表示應該不會，因為一直以來每日打正拳對其身體已構成負擔，尤其是腰和肩膊已越來越痛；而除了身體外1000日的揮拳直播亦已令心理有所疲憊，因此接下來想要好好休息，預計會在10月23日作最後一次每日感謝正拳活動。他也對冨樫老師在腰痛尚未痊癒的情況下還堅持創作感到十分佩服。

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《全職獵人》以休刊次數多聞名，由於富樫義博出名喜歡偶像、打麻雀和電子遊戲，因此許多動漫迷都會開會笑地說「又跑去打麻雀了」又或「某某大作要出了，恐怕一段時間不會復刊了」之類。

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是次休刊是最長的一時，差不多有4年，Fans早已等到頸都長

不過稍早時份富樫義博突然開設Twitter帳號，並公開為Hunter復刊準備所畫的草稿，當時消息一出轟動整個動漫界，其推特帳號當日就已突破100萬（現時已超過300萬）。而今年稍早時份富樫義博個人展舉行的同時也寫了一封公開信表示長期休刊的原因，是因為腰痛實惡化得太厲害，已經幾乎是難以下床的地步，就連畫畫也是躺在床上畫，並畫了一張示意圖，此自白一出許多網民驚呼自己一直以都怪錯富樫老師了。

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