Pokemon網購250萬天價卡片被騙 只收到一千元比卡超 苦主推特求助｜Pokemon精靈寶可夢IP在全球持續大熱，其集換式紙牌遊戲更是有價有市，稀有卡牌往往可以去到數萬甚而數十萬元的天價。但價格高又有需求的時候往往就會引來不法份子以之行騙，最近就有日本網民在推特求助指自己被騙去250萬日圓。



網購250萬高價Pokemon卡 收貨打開是值1000yen的比卡超

日本推特網民「困ってます」（@Rq6Imf，應該是專為今次事件開設的新帳號）在推特發表帖文求助，指自己在Yahoo拍賣上以250萬日圓（約13萬5千港元）的價格購入一張「莉莉艾」全圖閃卡Pokemon集換式卡牌；惟結果不幸「中伏」遇上騙子，實際收到的是一張只值約1000日圓的VMAX比卡超。不甘被騙的樓主表示希望退款，但是從未試過處理如此大額的退貨不知應如何處理，希望有類似經驗的人可以分享心得。

https://twitter.com/Rq6Imf/status/1579633888003227649

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帖文獲超過3千讚好及過2千轉發，不少熱心網民留言相助，大多人都認為應該馬上聯絡Yahoo拍賣及警方；也有人提醒苦主記得不要亂拆包裝、所有包裝物都要保留下來，因為有機會成為證物。有收藏卡牌的網民提醒這些高價卡牌或收藏品在開封時一定要全程拍片錄影，真有什麼意外時也有記錄為自己作證。

有網民指出這些情況通常直接聯絡Yahoo拍賣官方，說明事情經過的話通常都能取消交易。

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有人建議價格去到一定程以上的商品最好還是去實體店舖交易，畢竟網購相對容易受騙，有起事來追討也較困難；也有網民指出售賣這張卡片的賣家只得57個評價、好評率亦只得87%，明顯信用不足，認為樓主在網購如此高價的物品時應優先光顧累積信用較好的賣家。

網民提供這價品在開封時務必全程錄影，只有照片作為證據還是太薄弱。

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樓主在看過網民們的留言後表示已經聯絡了Yahoo拍賣，目前正等待回覆，亦會尋找警方和律師的協助，感謝網民們的熱心解答。事件目前仍未有進一步消息。

Pokemon系列在全球持續大紅大熱，除了遊戲銷量高企之外，相關周邊也是有價有市，尤其以官方集換式紙牌遊戲特別受到追棒，一張初版的噴火龍閃卡在拍賣會可以賣出100萬美元的天價；未開封的絕版初代Pokemon卡牌亦常以數十萬美元成交。而當然這些高價收藏品亦是騙徒出手的對像，如美國網紅典前冠軍摔角手Logan Paul就被騙，以350萬美元購入一箱假的初代未開封Pokemon卡。

即睇美國網紅近被騙買350萬美元Pokemon假卡：



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當然這驚人價格有很大部份是因為舊卡牌已經絕版所以更具收藏價值的關係；但即使是新版的卡牌，如果是強力的GX卡或是人氣角色的全圖閃卡，也往往可以賣到數萬以至十萬港元的高價；例如今次賣出250萬日圓的莉莉艾亦是2019年的新片牌。

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