Casetify是成立於香港的時尚手機保護殼品牌，每月全球賣出過10萬個case，國際級巨星如BLACKPINK、球王美斯都愛用它的產品，難怪其老闆大賺特賺，7000幾萬購買豪宅。不過連登討論區不時都會網民出帖投訴Casetify產品貨不對辦，質素差劣。



Casetify 字鏡頭圈打卡呃Like｜BLACKPINK都愛用

Casetify的機殼除可自定圖案，還與品牌如DHL、Neighborhood，天團如BTS、BLACKPINK；知名動畫如龍珠、One Piece聯乘。另外，它的標誌性Logo字黑色鏡頭圈設計，對鏡自拍時能看到是Casetify名牌貨，美國名媛Kylie Jenner、韓國天團BLACKPINK 成員、阿根廷球王美斯都有用它的產品。自然能打造出名牌效應，吸引網民購買。想不到連登討論區有人出Po粗口問候Casetify（數過有13字粗口），覺得這品牌定價Overpriced，優惠取巧、質素垃圾，留言怨氣甚重，即來分析網民對Casetify的5大不滿。

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BLACKPINK 成員Jisoo、Rose都常常在使用Casetify手機殼時對鏡自拍。

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01｜成本低暴利



有人認為手機殼使用的只是膠料，成本非常低，賣5、6百蚊絕對是謀取暴利，更暗示該品牌也是中國製造。不過就有網民認為，很多商品的原料零件都於中國生產，Casetify需要為客人做custom款，最終工序在香港處理，不能說是取巧。

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02｜易變黃刮花



不少人購買設計精美的手機殼當成換衫、換裝飾品，但終究手機殼是用來保護手機刮花，而非本身防花，重點是究竟用多久開始甩色、甩花才算合理；有連登網民表示買回來1、2個月機背圖案就掉色，透明膠料變黃是難以避免，但想不到顏色機邊會甩色，還有人反映，連手機繩都甩色。

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03｜條邊好易甩



Casetify Case屬於彈性防撞膠邊+硬質機背的合成設計，這類機殼防撞力很高，但相對就比較厚身；而手機長時間使用、充電時都會產生熱力，用久了防撞膠邊就會開始變型，令機背甩掉。上台灣PTT、Dcard討論區，有台灣網民買3、4個月就甩背。不過他們也有讚賞Casetify售後服務出色，聯絡客服就馬上就安排更換。不過就網民就覺得，幾百蚊只能用幾個月，用一年都過花費千元，何不用錢加購Apple Care+。

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左及中：台灣Dcard交流平台圖片／右：

FB SharonBego Tam /Grape Lai 圖片

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04｜折扣券取巧



Casetify 有會員制，不時提供8折、9折，以吸引人多購買產品入會。但原來這些優惠有不少限制，比如新推出款式不適用，聯乘款不能用，有人根據iPhone 13經驗，iPhone 14系列的case應該最快2023年才可以使用折扣碼，令人覺得有被欺騙的感覺。

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05｜扮名店排隊



網民覺得Casetify為了做出名牌感覺，送大量禮物給KOL、明星，全部成本都轉嫁到用家身上。貴價商場店鋪都算了，竟然還要排隊入鋪買機殼，令人覺得「以為自己係LV、GUCCI」，感覺很白痴。不過自古以名牌就是這樣打造出來，最終都是願者上釣。

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來源：連登討論區

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