風味馬吉｜NovelAI人工智能繪畫，只要輸入幾個關鍵字，A.I.就會在網上尋找相應素材自行合成為水準極高的插畫；近期更有人以NovelAI將真人圖片加工成插畫，真人相+2D畫的對比相當有趣。



真人相變插畫｜風味馬吉比NovelAI更早玩

網民開始談及NovelAI電腦將有一天取代插畫師，更有畫師笑言要轉行做地盤。這件事令記者想起一位台灣超紅的女繪師「風味馬吉」，她的專頁「風味本鋪」販畫性感美少女插畫，經營多年頗具人氣。年初「風味馬吉」首次公開一張「自畫像」：先拍攝自己身材惹火的美照，再繪畫一張構圖相同的漂亮插畫，高顏值火爆身材、做法大膽、畫技亦佳，引發全球網民熱話。

（FACEBOOK 風味本鋪 圖片）

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（知乎圖片）

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粉絲讚她敢於做自己｜黑子也愈來愈多

「風味馬吉」不諱言，自己的美貌是靠繪畫賺回來的錢，做整型手術的成果，她的粉絲欣然接受，更讚賞「風味馬吉」的爽直和敢作敢為。她繼續一邊畫傳統插畫，也定期生出新的自拍照，更明言將慢慢轉型，減少二創其他作品的女角，改為原創女角，又或是繼續自拍後「畫自己」，留言得到1萬1千多點讚。雖然樹大招風，也有一班黑子、道德之士狠批她變質，靠賣相搵快錢不再繪畫「走歪路」，更笑她整型，咒罵她拍性感照腦袋有毛病。

（FACEBOOK 風味本鋪 圖片）

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（FACEBOOK 風味本鋪 圖片）

有圖有真相｜樣子有加工、插圖絕非AI合成

「風味馬吉」沒有理由反對的聲音，反而叫支持者別理會流言。可因為「風味馬吉」的「自畫像」畫風，跟NovelAI的人工智能畫有點相似，似乎也有人質疑她是用AI製圖。對此「風味馬吉」直接以事實回應：她公開了一張插畫由草稿開始，一筆一筆上色加工至完成的圖片，更特別註明自己是用「古法」繪畫，事實勝於雄辯，足證她是真材實料，不是電腦合成品。

事實勝於雄辯，「風味馬吉」證明自己是真手畫圖，不是電腦合成品。

（FACEBOOK 風味本鋪 圖片）

風味馬吉：我初心就是賺錢

插畫畫得再好，有天也可能會被電腦取代，到時有幾多人會堅持花錢支持一筆一筆親手繪畫的插畫師？正如她fb最新留言：「我的初心就是賺錢 現在的我依舊堅持初心沒毛病」「風味馬吉」發現拍照比繪畫更賺錢還賺人氣，換轉是你又會如何選擇？

從馬吉的「P站」可見，她每月的Patreon訂閱內容，的確漸漸由全繪畫變成繪畫+寫真。

與風味馬吉路線相似｜Pan Piano早已轉型

面對來勢兇兇的電腦AI繪圖，繪畫師再反對抗議也阻擋不了時代變遷。可以做的就是改變自己，精進畫技、豐富作品的藝術性。又或是想想其他出路，「好話唔好聽」拍豔照也可以拍得有美感有藝術性，「風味馬吉」賣自己的長相+身材+畫技，A.I.人工智能就不可能取代她。將想法扭轉，「風味馬吉」豈不是很有先見之明？

講開又講，本來以Cosplay+動畫歌曲鋼琴表演影片走紅的Pan Piano，因為同類型的片主愈來愈多，她也開始尋求轉型，鋼琴之餘也會拍些性感cosplay片，此舉行引來非議。其實支持者繼續喜歡就好，不喜歡也不必惡言相向或強迫自己接受，另外再找一位喜歡的支持就好：Pan Piano真的脫了｜Patreon收費會員專用新片不再彈琴只跳舞滾床