一番賞（一番くじ）是一種來自日本，有博彩成份的小遊戲；只需付數百日圓抽1籤，就有機會抽中高價獎品、比如價值近千的高達、EVA figure或Sanrio、角落生物角色家品，這類小遊戲玩開會上癮，星期六日常會見到一班朋友、一對情侶，甚至一家去人博博手氣。



台灣YouTuber 講解一番賞騙局｜奸商如何做假！

本來這遊戲的透明度算高，比如一套full set 的一番賞套件，會以A/B/C至I 分成6至8個不同等級的獎項，當中愈高級獎項數量愈少。每抽1張，店方都需要將籤尾貼在店內當眼處的獎品列表，方便買家清楚有甚麼獎品已經／仍未被抽中。但由於當中涉及的利益實在巨大，不少無良店鋪會想盡方法令玩家永遠也抽不到大獎，再將值錢的禮品轉售。最近就有台灣YouTuber「B.C.P冰凍郎」快大錢買了3套One Piece一番賞拍片，向觀眾講解奸商如何做假！

台灣YouTuber 講解一番賞騙局｜奸商如何做假！（B.C.P冰凍郎 影片截圖）

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早有流傳說，其實店方一早知道那張籤是大獎，早已抽走好物，再將幾套籤中的垃圾獎溝成一套引人上當；台灣YouTuber「B.C.P冰凍郎」最近親手買下3套相同款式的One Piece 一番抽，大約要花2萬多港元，拍片證明傳聞是真是假。

（B.C.P冰凍郎 影片截圖）

一番抽的紙籤，來貨時其實像郵票小全張般全都連成一片，發售前需人手將紙籤逐一撕開。冰凍郎解釋，一番抽分為日本國內版本及外銷版本。國內版因為量大，可以印製幾種不同排列，再溝貨交給零售，令店鋪無法把握獎項位置。 海外貨因為量少，一間鋪收到的幾套一番賞，排序是完全相同，令不良奸商輕鬆抽走好貨。

一番抽的紙籤，來貨時其實像郵票小全張般全都連成一片，發售前需人手將紙籤逐一撕開。（B.C.P冰凍郎 影片截圖）

冰凍郎先開了完整兩套，One Piece 一番抽，發現獎項排列是完全一樣。

冰凍郎先開了完整兩套，One Piece 一番抽，發現獎項排列是完全一樣。（B.C.P冰凍郎 影片截圖）

冰凍郎先開了完整兩套，One Piece 一番抽，發現獎項排列是完全一樣。（B.C.P冰凍郎 影片截圖）

冰凍郎再以第3套做例子，真的百發百中預言了每一張籤是甚麼獎。

冰凍郎再以第3套做例子，真的百發百中預言了每一張籤是甚麼獎。（B.C.P冰凍郎 影片截圖）

冰凍郎再以第3套做例子，真的百發百中預言了每一張籤是甚麼獎。（B.C.P冰凍郎 影片截圖）

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冰凍郎最後提出3招保平安

冰凍郎強調，這個實驗證明，幾套一番賞籤位絕對可以「一模一樣」！所以就算店方強調自己是「原籤」（即沒有溝籤），都是不安全。要求安全的話，就去一些開店多年仍然有大量買家的店子。而BANDAI也應該盡快解決問題，否則抽行貨一番獎就有很大機會中伏，最後他提出3招，教玩家抽獎前跟足做，以保平安。

冰凍郎最後提出3招保平安（B.C.P冰凍郎 影片截圖）

1）睇序號：原來每1套一番賞都會有4位獨立的series code，絕不會重複。如果你抽獎時發現籤面不只得一組序號（4個數字／英文字母），即是已被溝籤。

每1套一番賞都會有4位獨立的series code，絕不會重複。（B.C.P冰凍郎 影片截圖）

2）要求點數量：店方有負責不斷更新海報上的籤尾，你可以大既點算數量，再看看盒子內的紙籤，如果數量明顯比海報上的未中獎空間更多，即是有人溝籤。

如果數量明顯比海報上的未中獎空間更多，即是有人溝籤。（示意圖）

3）要求一邊抽一邊錄影：雖然拍下抽籤過程你也未必會發現當中的古惑招。此舉目的是試試店方敢不敢給你拍，如不肯即是心虛。原則上的確可這樣要求，但也不能店方不肯也沒辦法，不要抽吧。

原則上的確可這樣要求，但也不能店方不肯也沒辦法，不要抽吧。（示意圖）

（B.C.P冰凍郎影片：連結）

注意！香港香港售賣一番賞需領牌

根據賭博條例，任何經「抽籤」或「碰機會」而分發獎品均屬博彩遊戲需申領牌照，例如公司舉辦公開的抽獎或刮刮咭活動，一般均申領「推廣生意的競賽牌照」，否則實屬違反「賭博條例」。但由於申請時間及成本不菲，基本上市面所有店鋪都是在冒險偷偷發售，而香港執法機構亦曾大舉掃蕩。本地亦有大型店如Donki，會直接將獎品標上相應價錢直接發售，這樣就不犯法。

hk01圖片

無良店賣一番賞｜陰招大踢爆

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一番賞陰招第1式｜不斷溝籤



表面開1套籤，比如80張籤已被抽50張，而大獎仍然未中，明明將30張全部抽完就應該必中大獎，店方其實一直偷偷將第二套籤溝入去，分母愈變愈大。比如7月時大阪日本橋namco官方店，就被發現在開售《一番賞 七龍珠 EX 人造人的恐怖》系列時，不停溝籤，降低玩家抽中 D 賞人造人 19 號、E 賞人造人 20 號這兩款香港炒價高達$3200港元的figure的機率。

D 賞人造人 19 號、E 賞人造人 20 號在香港旋拍炒價高達$3200。（拍賣網截圖）

一番賞陰招第2式｜封盤自肥



如果一套籤的大多數「豬頭骨」已被人抽走，餘下10張左右就必中大獎。本來開發商也明白這問題，設計了「Last One 賞」送一件最值錢的獎品給抽最後一籤的買家。但有店方就很古惑，當計過餘下籤數不多，又有大量吸引的獎品，就會「封盤」自肥，收起另外轉售。