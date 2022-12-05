有網民買了一部空氣清新機，然而用了幾個月後，再花錢換濾網，始終覺得有開／沒開的空氣質素並無太大分別，感覺自己交了智商稅！甚麼pm2.5 懸浮粒子對身體有害，全都是欺騙人的廣告手法。



每日開機，但感覺沒甚麼分別

PTT討論區網民聽到樓主抱怨，表示不認同，反問為何覺得沒用又繼續開呢？樓主首個原因就是不買白不買，買了就開吧，但實際上心中在想：「聽著機器運轉聲，總覺得開了沒感覺、沒開也沒感覺。」

示意圖，非事件中使用型號。

PTT Gossiping 版截圖

另一原因是他是因為看了電視廣告，對疫情中的空間質素覺到不安，才會重金買機：「看廣告說pm.25懸浮粒子很可怕，所以開了比較安心。」但過了幾個月始終是覺得自己被「搵笨」，才會在討論區發言問問網民意見。網友就回應：「我有過敏體質，覺得開機後空氣質素好了超多。」「我鼻敏感，以前一轉天氣就流鼻水了，買了空清機後鼻子終於通了。」「我家不打掃一會兒伙俬都有塵，舊濾網到期拆下來時都是黑色的，絕對有用好不好？」也有網民理解樓主，「沒過敏體質的確會覺得有跟無沒差別」。

不少空清機都以過敏pm2.5懸浮粒子為賣點。（示意圖，非事件中使用型號。）

不過最關鍵的意見是：「開機時大門跟窗戶都要關起來才有用喔！」原來使用空清機時，廠方是建議門窗要緊閉，開窗的話污染物也會隨風飄入屋。不過為防空氣不流通令二氧化碳的濃度過高，使用了一段時候後，應短暫開窗10至15分讓空氣流通，之後才關窗再開空清機。那大家使用空清機時，也要留意這點，否則就白白浪費電力而無作用。

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資料來源：健康2.0、ETtoday健康雲、元氣網

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