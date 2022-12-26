高達模型靚女YouTuber愈來愈多，除了日本的東雲，今次介紹大家睇睇韓國正妹MomoRina！最近她做出連續8小時砌高達直播的壯舉！除了家居服非常養眼，MomoRina更會中場休息表演跳舞！



百萬view紅人｜1個月前開始玩高達

MomoRina這位韓國直播主已經營了3年，約有41萬追蹤者，Momo以前都不是一位ACG系主播，主打性感時裝片，沒甚麼內容就只是靚人在靚景前穿衣服換衣服，最高可收160萬view。1半月前Momo開始參觀韓國《水星的魔女》商場展，3萬view數不算高，但內容真的非常之正。首先她的顏值爆高，而且衣著很有fashion感，而且很識玩，S字腰心口微微向前、永遠不會站得挺直，坐下來時也好像沒有腰骨一樣，整個人會扒在檯面上，砌模型時的畫面還真的很搶眼。

（MomoRina YouTube截圖）

Momo以前都不是一位ACG系主播，主打性感穿衣服衣影片，最高達160萬view。（MomoRina YouTube截圖）

1半月前Momo開始參觀韓國《水星的魔女》商場展，3萬view數不算高。（MomoRina YouTube截圖）

直播組風靈高達有蟲蟲突襲！Momo嚇到倉皇逃走

MomoRina除了拍片，還會做直播。她主要講韓語，不過影片有安排英文字幕，另外在直播時也會說簡單的英文跟大家打招呼，外國網民可以用Google翻譯問題給MomoRina，她會一一回答。早前她在直播砌《水星魔女》風靈高達，竟然有隻大飛蛾出現，女女馬上花容失色，更嚇到倉皇逃走。網民也不知如何可以幫助她，笑死。

直播組風靈高達有蟲蟲突襲！Momo嚇到倉皇逃走（MomoRina YouTube截圖）

直播組風靈高達有蟲蟲突襲！Momo嚇到倉皇逃走（MomoRina YouTube截圖）

連砌8小時｜悶到跳舞解悶

最新一次砌高達直播是12月中，今次她挑戰了電鍍色HGUC Nu Gundam x Sazabi套裝，MomoRina照舊穿上背心仔+熱褲準備長期戰砌Gundam，由於這款模型款式比較舊、難度有點高，可看到Momo砌得比較吃力。

挑戰了電鍍色HGUC Nu Gundam x Sazabi套裝（MomoRina YouTube截圖）

組到一半就會跟網民傾計，甚麼悶到起身跳了一part舞。

組到一半就會跟網民傾計，甚麼悶到起身跳了一part舞（笑）。（MomoRina YouTube截圖）

而去到最後，MomoRina已經快要睡著，連頭髮也亂作一團；一些基本的組裝也不斷失手，模型掉了一隻手臂也不為意，被網民提醒後就笑得勁cute。

去到最後，MomoRina已經快要睡著，連頭髮也亂作一團。（MomoRina YouTube截圖）

模型掉了一隻手臂也不為意，被網民提醒後就笑得勁cute。（MomoRina YouTube截圖）

必殺技：模型放心口

爆笑了一會後，MomoRina就醒過來了，雖然只能完成1款Nu Gundam，未能組裝Sazabi，好在最後Momo使出她的招牌絕技：將完成好的Nu Gundam放在心口自拍，作為一個完美的結尾。

將完成好的Nu Gundam放在心口自拍，作為一個完美的結尾。（MomoRina YouTube截圖）

要將MEGA SIZE 高達放上心口是有點難度，所以MomoRina改為晒心口。

要將MEGA SIZE 高達放上心口是有點難度，所以MomoRina改為晒心口。（MomoRina YouTube截圖）

MomoRina YouTube：連結