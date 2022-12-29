Switch Pro不出了 外媒指任天堂將直接出下代主機 惟可能盛極轉衰｜Nintendo Switch主機已面世接近6年，按照一般遊戲主機的生命周期，Switch是應該一早已經要有下一代或半代升級，因此關於「Switch Pro」的傳聞在過去一兩年是從未間斷。而據外國遊戲新聞媒體「Digital Foundry」最近的報導中指出，任天堂或者曾經有過Switch Pro相關計劃，但最終將其擱置。



或者曾經有過Switch Pro 但已經遭到擱置

據外國資深遊戲記者John Linneman在其podcast以及Digital Foundry的年度回顧影片所述，他在和多位遊戲開發人員談論過之後，表示任天堂大概曾在某個時點計劃過要推出半代升級Switch Pro（記者按：可能是有一些開發人員有得到來自任天堂的新開發機），但在推出OLED版Switch後就不再有後續了，大概是打算直接推出下一代主機。而他亦認為這部新主機不會在2023年內推出，換言之就是最快2024年才會有Switch的後繼機了。

Switch Pro網路概念圖片

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關於Switch Pro的傳聞早在2021年初已有，當時的傳聞或流出一般指Switch Pro將採用Tegra X1晶片，和Switch一樣有手提模式和Docking模式，而在Docking模式下更可支援4K輸出。

有網民在看到相關報導後表示難怪寶可夢阿爾宙斯和寶可夢朱紫的遊戲效能如此低、又跌frame又多bug，可能是原本就以Switch Pro的規格來開發，但是最後沒有了Switch Pro在效能較差的Switch上就成了現在這個樣子了。

Switch Pro網路概念圖片

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另外值得一提是John Linneman也談到了任天堂「盛極必衰」的歷史：在當年Nintendo Game Cube的差勁表現之後，任天堂推出了合共售出超過1億部的Wii；但在再之後的WiiU卻成為任天堂史上銷量最差的主機之一。而據電玩數據資料庫VGChartz的統計，現時Switch（包括Lite及OLED版）的全球銷量已達1億1820萬部，超越了PS4的累計銷量，當下Switch可說是正值任天堂的巔峰期，但按照歷史發展，說不定任天堂下一部主機又會「爆死」。

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