PS5大貨到炒風不再 日本回收價跌穿官價 香港都正價買到莫食炒｜在2020年尾推出新一代主機PS5 PlayStation 5，在推出之後一直都貨源短缺、無法walk-in或預訂只能抽籤購買，可謂一機難求。不過最近PS5終於都有「大貨到」，或者「買唔到PS5」、「炒PS5必賺」終於要成過去了。



日本大貨到年尾任買 回收價跌穿官方定價

PlayStation官方早前在推特上發表帖文，指在剛過去的12月錄得PS5歷來最高銷量，同時PS5在全球的銷售數量亦已突破3000萬部。與此同時，也有日本網民留意到日本的PS5回收價已經跌穿官方售價（日本地區的光碟版PS5定價為連稅60478日圓，而網民回報的收回價則為59000日圓），看來至少目前的情況而言PS5是真正「大貨到」，「炒PS5必賺」、「買唔到PS5」大概已成過去了。

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而其實早幾日在日本都有許多玩家在推特上反映在友都八喜（ヨドバシ）等電器鋪有大量PS5存貨，可以walk-in購買不需要抽籤或事前落訂；既然貨源足充，炒價 / 回收價下跌亦是十分正常。

https://twitter.com/ganbaresatoru/status/1609395604521877512

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順便提提大家不單是日本，在香港的PS5也是「大貨到」，例如在豐澤、Apita、Log-on等網站均可以直接下訂購買，一般一兩星期內就會發貨；如果有興趣購買PS5來玩《戰神諸神黃昏》或是其他將於2023年推出的大作遊戲，記得不要以炒價購入PS5了。訂購方法及連結可參看另文：

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