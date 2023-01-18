遊戲公司嚴禁員工因工滋擾休假中同事｜其實幾天前得知微軟正式落實批准員工無限任放有薪假，記者都有點懷疑自己在夢境中，想不到幾年後，又有一家遊戲公司非常擔心員工背負過大壓力，決定推行令人想像不到的德政，旨在讓員工享有健康的工作和Work Life balance 平衡生活。

放假大過天！業務聯絡休假同事立即罪款！

印度遊戲公司「 Dream11 」推出這項名為 Unplug 的政策，保障員工在 7 日年假中可以完全不被工作影響，有權完全「不插電」放大假：意思是可以無視電郵、Slack 及 WhatsApp 工作群。

印度遊戲公司「 Dream11 」推出這項名為 Unplug 的政策

微軟批准員工無限任放有薪假｜不用再看請假攻略｜條件只有1個

《我要準時下班》劇照

如果公司員工嘗試以電話、訊息或其他方法，向正在放假的同事進行業務聯繫，將被罰款高達 10 萬盧比（約港幣 HK$9,540）！這是幻覺吧？對不起了，Unplug 政策絕對是千真萬確。

《BG》劇照

Excel教學秘技｜主播狂按9小時鍵盤尋試算表底部 驚覺1熱鍵可秒決

印度人香港人都是辛苦命

香港打工仔生活節奏絕對是急速的令人喘不過氣來，常常都要無償OT完成工作，加上現在通訊軟件流行，撞正衰上司24小時WhatsApp點你做東做西，日子一久分分鐘做成精神負擔、影響健康，有數據顯示，印度人的工作量及薪酬不滿度與香港一樣冠絕全球！

I.T.界向來都比較重視員工的自主性和自由度，「 Dream11 」就拒絕這種高壓的工作環境，希望上下一心做到「工作時工作、休息時休息」。

《大叔的愛》劇照

消委會無線吸塵機20款評測｜3部Dyson兩款表現佳、一款竟倒數第二

根據世界衛生組織數據顯示，每年有數10萬人因工時過長而患上中風、心髒病至死，單在2016年間，就有大約 74.5 萬人因每周工作達55 小時而過勞死。



單在2016年間，就有大約 74.5 萬人因每周工作達55 小時而過勞死。

政策與我無關，還是乖乖睇2023年放假攻略吧！

你我都不是「 Dream11 」員工，不如參考2023年放假攻略｜外遊必備、請3日放10日！設定公眾假期入手機教學活用最少AL日數，為自己放一個長假！

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2023公眾假期



每個星期日｜星期日



一月一日翌日｜1月2日｜星期一



農曆年初二｜1月23日｜星期一



農曆年初三｜1月24日｜星期二



農曆年初四｜1月25日｜星期三



清明節｜4月5日｜星期三



耶穌受難節｜4月7日｜星期五



耶穌受難節翌日｜4月8日｜星期六



復活節星期一｜4月10日｜星期一



勞動節｜5月1日｜星期一



佛誕｜5月26日｜星期五



端午節｜6月22日｜星期四



香港特別行政區成立紀念日｜7月1日｜星期六



中秋節翌日｜9月30日｜星期六



國慶日翌日｜10月2日｜星期一



重陽節｜10月23日｜星期一



聖誕節｜12月25日｜星期一



聖誕節後第一個周日｜12月26日｜星期二

