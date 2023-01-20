PS Store玩轉新一年特賣Plus會籍6折 任天堂eShop新春優惠7折｜可能是配合PS5大貨到，PlayStation Store最近接連推出優惠，之前「節日限定優惠」剛過去馬上就迎來「新春特賣」；今次最注目是連會籍PS Plus都有折扣，以下推薦一些抵買之選讓PS5機主 / 準機主買Game，加上會藉就Ready Set Go可以過年假期大玩特玩了。



PS Store「玩轉新一年」特賣 Plus會籍都有得減最低6折

今次PS Store「玩轉新一年」特賣最大亮點是PS Plus會藉都有折扣，新加入PS Plus會員1個月、3個月或12個月，即可享6折優惠；而由基本Plus升級至Extra / Deluxe也可享7折優惠，PS5新機主可以馬上購買Plus來使用各種網路功能。但要注意是次折扣只限新加入PS Plus會員，或是由基本PS Plus升級上去Extra / Deluxe才能享有優惠；如果目前已經是Plus / Extra / Deluxe的會員，續期購買是沒有優惠的。優惠期到1月25日為止，PS5新機主或已經斷Plus的玩家想重join就要把握機會。

PS Plus會藉有折，是時候出手了

而除了會藉折扣外當然也有大量遊戲打折出售，是次參與特賣的完整遊戲超過700款，以下推薦一些抵買之選：

按圖放大PlayStation Store玩轉新一年新春特賣15隻抵買之選：



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PlayStation Store玩轉新一年新春特賣15隻抵買之選：



【01】 仙劍奇俠傳七 PS4 & PS5 HK$166.60 （-30%）



【02】 十三機兵防衛圈 PS4 HK$224.00 （-50%）



【03】 Resident Evil Village PS4 & PS5 HK$154.00 （-50%）



【04】 RESIDENT EVIL 3 PS4 & PS5 HK$78.00 （-75%）



【05】 NBA 2K23 PS5版 HK$164.40 （-70%）



【06】 英雄傳說 黎之軌跡 PS5 HK$238.80 （-40%）



【07】 英雄傳說 黎之軌跡Ⅱ -緋紅原罪- PS4 & PS5 HK$374.40 （-20%）



【08】 破曉傳奇 PS4 & PS5 HK$215.55 （-55%）



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【09】 Mega Man 30th Anniversary Bundle PS4 HK$214.00 （-50%）



【10】 天穗之咲稻姬 PS4 HK$108.00 （-40%）



【11】 STAR OCEAN THE DIVINE FORCE PS4 & PS5 HK$335.30 （-30%）



【12】 審判之逝：湮滅的記憶 PS4 & PS5 HK$195.20 （-60%）



【13】 靈魂駭客2 PS4 & PS5 HK$234.00 （-50%）



【14】 Odin Sphere Leifthrasir PS4 HK$128.40 （-70%）



【15】 神領編年史 PS4 & PS5 HK$239.50 （-50%）



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Nintendo eShop「新春優惠2023」 10隻大作七折

除了PlayStation之外任天堂也有特賣活動，繼之前有日服eShop新年特價，今次就到港服Nintendo eShop的新春優惠，一樣有10款以任天堂第一廠遊戲為主的作品以7折出售；人優惠期由1月18日到1月31日為止。

Nintendo eShop「新春優惠2023」

Nintendo eShop「新春優惠2023」 10隻打折遊戲一覽：



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