日本人氣Coser 伊織萌 參加台北FF同人展，扮演了《SPY X FAMILY》約兒及Hololive人氣直播主，被成千上萬fans圍影，台灣三立新聞網現場直擊，場面尤如當年Comiket「天使之環」重現人世。



伊織萌有P沒P差很大！是否過譽？

但台灣PTT討論區卻有討論串唱反調，直指「伊織萌沒修圖的真相 是不是過譽了?」更指台灣的啦啦隊峮峮和林襄都比伊織萌漂亮，討論引來網上熱議。

台灣PTT討論區截圖

@SonicRay46 Twitte相片

三立新聞網影片截圖

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網民Coser多騙照：「老公」修圖技巧好緊要

樓主張貼出幾張現場直擊影片截圖，以及一些twitter上一些已經修圖的Cosplay照，無可否則「一隻萌」在影片中的樣子怪怪的，難怪有人同意說「沒修圖真的普」、「Coser 都修超大」、「這種就是標準網路被捧上天，結果來到現實」「人外表都會老，年輕時都很正」。

PTT討論區圖片

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萌萌支持者：咁都叫醜？佢30歲仍屌打好多台妹

支持者反認為是台灣的龍友拍照修圖水準不行：「你二三張的光線很奇怪，把她拍成殭屍」美女都被修得變醜，又認為樓主的標準太嚴苛：「妝淡一點而已 沒整形沒修圖 你喜歡看CG」、「在講甚麼ionri跟enako都很正啊」、「但也屌打真塑可愛的台女」（真塑可愛是台灣網上潮言，取真是可愛的同音，卻暗串P圖P到很有塑膠感）。有一句不知真心定抽水，但真的講中point：「30歲了 給點尊重」與其說伊織萌是假樣靠P圖，不如說她已不年輕，遠征外國連出3日show，似乎真的現出疲態，臉容略腫、眼睛看來也變小隻了。

伊織萌＠FF 白銀諾艾爾奶牛裝

伊織萌除了《SPY X FAMILY》約兒扮相，還有cos Hololive角色白銀諾艾爾，這一身「奶牛裝」去年在Comiket C99引來萬人圍影，其實台灣fans能夠在自己地方看到萌萌真身作這個打扮，夫復何求呢？

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多漂亮的妹子也會有不在狀態、不上鏡的日子，但是連伊織萌都算醜女，那世上應該沒有靚女存在。如果她現在就扮成約兒出現在開po樓主面前，相信他還是會拿起手機拍照甚至求合照吧？



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