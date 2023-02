Pan Piano這位女性鋼琴手,帶起YouTube大尺度性感cosplay彈奏的風氣,無數人爭相模仿;近日,日本女結他手小栗由的YouTube頻道(@ogurinchonnel),也有樣學樣拍攝「全裸結他」片,最低竟只得275 view!網友分析背後原因,更笑言:「1件事Pan Piano從一開始就做對了」



「女生脫光就會紅」並非絕對

小栗由加1年前開設YouTube channel,為了掌握流量密碼,小粟氏8個月前開始推出「全裸吉他」衝點播率,瀏覽人數由數百爆升至5萬4000view,然而也僅只如此,之後就每下愈況,更曾低開275view。由於實在太慘不忍睹,日本的口痕網友就拿來當笑話:「咪以為係女仔脫清光就會紅啦!」「醜女就算走色色路線也沒用呀!」「小栗雖然都係脫,但其實一啲都唔性感,反而似搞笑藝人😆」

老實講,記者也看得很不安

(@ogurinchonnel)

(@ogurinchonnel)

「Pan Piano唔露樣醒好多」

有網民道出真心建議:「對行性感沒意見,但小栗由加沒身材、樣貌也不突出,為何要走這路線自暴其短呢?」也有人理性分析,小栗除了雙手及頭以外全都被結他擋著,全裸也不吸引。如果自知長相普通,最少在化妝髮型上要下點功夫,好好思考拍攝角度,如何在不走光的情況下「Show少少」。「Pan Piano就高明得多,一開始就真人不露相。」亦證明小P的成功,不僅是一脫成名,走性感路線很是很考功夫的。

Pan Piano都識彈Bass(Pan Piano 影片截圖)

小P還有P站賣更加大尺度的收費短片。(Pan Piano twitter截圖)

Pan Piano不是一味得個露字,也常常在影片中玩一些跟原作有關的小gimmick,2021年她演奏《NARUTO》的歌曲時,就在影片「これが俺の忍道だってばよ! This is my way of life as a Ninja(這是我作為忍者的生活方式)」先cos鳴門再使出「色氣之術」,於霧氣特效中,有人留意到小P若有3秒是全裸入鏡(重要部份當然是被霧氣擋住,否則就被YouTube BAN了。

Pan Piano不是一味得個露字,也常常在影片中玩一些跟原作有關的小gimmick(Pan Piano 影片截圖)

性感Cosplay x 結他成功個案

正如網民所言,穿衣服一樣可以性感,細節連鏡頭角度、樂器擺位都需要法心思。想睇視覺聽覺同時有好享受的動畫歌曲結他影片,推介你看「ぴにょ」( pinyo_kinyo),她的拍法跟Pan Piano頗為相似,都是身材好、穿Cosplay造型,而且這位日本妹子會在Twitter露出真面目。

pinyo_kinyo 影片截圖

pinyo_kinyo 影片截圖