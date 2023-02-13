Pan Piano這位女性鋼琴手，帶起YouTube大尺度性感cosplay彈奏的風氣，無數人爭相模仿；近日，日本女結他手小栗由的YouTube頻道（@ogurinchonnel），也有樣學樣拍攝「全裸結他」片，最低竟只得275 view！網友分析背後原因，更笑言：「1件事Pan Piano從一開始就做對了」



「女生脫光就會紅」並非絕對

小栗由加1年前開設YouTube channel，為了掌握流量密碼，小粟氏8個月前開始推出「全裸吉他」衝點播率，瀏覽人數由數百爆升至5萬4000view，然而也僅只如此，之後就每下愈況，更曾低開275view。由於實在太慘不忍睹，日本的口痕網友就拿來當笑話：「咪以為係女仔脫清光就會紅啦！」「醜女就算走色色路線也沒用呀！」「小栗雖然都係脫，但其實一啲都唔性感，反而似搞笑藝人😆」

設計圖片

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老實講，記者也看得很不安

老實講，記者也看得很不安（@ogurinchonnel）

（@ogurinchonnel）

「Pan Piano唔露樣醒好多」

有網民道出真心建議：「對行性感沒意見，但小栗由加沒身材、樣貌也不突出，為何要走這路線自暴其短呢？」也有人理性分析，小栗除了雙手及頭以外全都被結他擋著，全裸也不吸引。如果自知長相普通，最少在化妝髮型上要下點功夫，好好思考拍攝角度，如何在不走光的情況下「Show少少」。「Pan Piano就高明得多，一開始就真人不露相。」亦證明小P的成功，不僅是一脫成名，走性感路線很是很考功夫的。

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Pan Piano都識彈Bass（Pan Piano 影片截圖）

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小P還有P站賣更加大尺度的收費短片。（Pan Piano twitter截圖）

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Pan Piano不是一味得個露字，也常常在影片中玩一些跟原作有關的小gimmick，2021年她演奏《NARUTO》的歌曲時，就在影片「これが俺の忍道だってばよ！ This is my way of life as a Ninja（這是我作為忍者的生活方式）」先cos鳴門再使出「色氣之術」，於霧氣特效中，有人留意到小P若有3秒是全裸入鏡（重要部份當然是被霧氣擋住，否則就被YouTube BAN了。

Pan Piano不是一味得個露字，也常常在影片中玩一些跟原作有關的小gimmick（Pan Piano 影片截圖）

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性感Cosplay x 結他成功個案

正如網民所言，穿衣服一樣可以性感，細節連鏡頭角度、樂器擺位都需要法心思。想睇視覺聽覺同時有好享受的動畫歌曲結他影片，推介你看「ぴにょ」（ pinyo_kinyo），她的拍法跟Pan Piano頗為相似，都是身材好、穿Cosplay造型，而且這位日本妹子會在Twitter露出真面目。

pinyo_kinyo 影片截圖

pinyo_kinyo 影片截圖