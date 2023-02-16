蟻俠3 劇透｜10 個彩蛋+2段片尾分析｜征服者康、黃蜂女、魔多客

《蟻俠與黃蜂女 量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）已經上畫，雖然爛番茄打出史上第2低分，但睇過的觀眾都說比想像中更好看。不過作為第5階段首部作品，《蟻俠3》需要事前「做定功課」才能了解劇中10個彩蛋，還有2段片尾bonus片分析。



01｜電影征服者康融合了Marvel另一反派

電影版中，征服者康被放逐至「量子領域」，組織軍隊等待一天復仇。這設定其實跟原作中的征服者康有些微不同，有人覺得這個康太弱了，可能將來在《復仇者5》登場的另一個康，才算是真正的最後波士。

蟻俠3 劇透分析 01｜電影征服者康融合了Marvel另一反派

高達迷得罪老婆｜全屋模型拆袋毀件撕盒掉棄｜她如此狠毒實有原因

快閱卡速讀了解蟻俠3 劇透｜10 個彩蛋+2段片尾分析｜下面還有詳細內文介紹

+ 12

1.1｜竟然跟日本Takara玩具有關！

有熟悉Marvel漫畫的專家分析，電影康的設定改篇自漫威1976年為美高玩具公司《 Microman》（即日本廠Takara的「微星小超人」）玩具系列製作的漫畫版。這個世界被稱為Microverse微星宇宙，當中有個暴軍叫卡爾扎男爵（Baron Karza ／ 明眼人會發現它的設定來自鐵力鐵甲人），曾跟雷神、神奇四俠、奇異博士、X-Men、復仇者聯盟交手。

1.1｜竟然跟日本Takara玩具有關！

蟻俠3入場前必精讀6大作品｜了解量子領域、見識第5階段最終反派

+ 8

02｜征服者康的城堡：時空城

征服者康在「量子領域」建立高塔和王國，等同漫畫中的「時空城」(Chronopolis)，而康在漫畫中有一座可以穿越時空、跨平行宇宙的王座，電影就將這王座放大，變成征服者康的巨型母艦。

02｜征服者康的城堡：時空城

02｜征服者康的時光椅

03｜征服者康曾經想做復仇者

康在電影中曾跟Janet (米雪菲花演) 提及，他命中注定會成為大反派，但其實在少年時他曾化名「鋼鐵小子」(Iron Lad)，想組織青年復仇者 Young Avengers扭轉命運做好人，可惜沒有成功。

04｜康之王朝將與X-Men有連繫

電影中，「征服者康」出兵反攻時，曾說出要建立「康之王朝」(Kang Dynasty)，在漫畫中控制了《X-Men》中追殺異變人的巨型機械人哨兵，成功征服全地球。而《復仇者聯盟》第5集，副標題也正好叫做「康之王朝」！

04｜康之王朝將與X-Men有連繫

05｜魔多客 M.O.D.O.K. 跟原作大不同

《蟻俠3》中的新反派魔多客 M.O.D.O.K.，主要是負責搞笑情節，想不到在最終大戰竟改邪歸正，犧牲自己撞破康的防禦盾。電影版中，他的真身是《蟻俠1》中的反派「Yellowjacket」Darren Cross，在漫畫原作中M.O.D.O.K. 實另有其人。

06｜初代黃蜂女與壞康漫畫原作確有恩怨



由米雪菲花扮演的Janet van Dyne即初代黃蜂女，在電影中被困量子領域30年，好心做壞事幫壞康修理了時光機核心種下禍根。而在原作漫畫中，壞康首次出場時，帶領復仇者小隊對抗入侵者的亦是初代黃蜂女Janet。

06｜初代黃蜂女與壞康漫畫原作確有恩怨

07｜黃蜂女何解會成為反抗軍領袖

後來《秘密入侵》大事件，黃蜂女被外星種族史克魯爾人（Skrull）改造成生物炸彈，雷神最終忍痛將Janet傳送到微星宇宙，好在她大難不死，更率領反抗軍對付「古查爾勳爵」，這些情節在微調後，全都加進《蟻俠3》劇情中。

07｜黃蜂女何解會成為反抗軍領袖

08｜黃蜂女舊愛Lord Krylar是誰？

由喜劇演員Bill Murray扮演Janet 「量子領域」中的舊愛凱拉爾男爵 Lord Krylar，跟原作同一角色在設定上有些出入；原作凱拉爾是綠色皮膚，跟Hulk的戲份較多，更曾協助班納博士的外星兒子 Hiro-Kala（但不是She-Hulk中出現的Skaar）。

08｜黃蜂女舊愛Lord Krylar是誰？

09｜蟻俠女兒將加入青年復仇者

蟻俠女兒Cassie Lang將以「Stature」的身份加入青年復仇者，能力跟Scott Lang一樣可隨意改變身體大小，直至蟻俠去世後，Cassie繼承蟻俠戰衣後才靠頭盔跟螞蟻溝通。在預告片中看到Scott 的頭盔被康打爆，不少人都擔心蟻俠會在今集死去。

09｜蟻俠女兒將加入青年復仇者

09｜蟻俠女兒將加入青年復仇者

10｜劇情跟《尚氣》十環完全無關

有網民曾預言，康使用的時光機有大量金屬圓環，很可能跟《尚氣》中出現過的十個手環有關，更指劇集《Ms Marvel》也有神秘圓環；但2小時電影內並未提及《尚氣》，但不排除將於《尚氣2》才道出當中關連。

10｜劇情跟《尚氣》十環完全無關

玩具開倉｜2千件高達、Metal Build合金、搪膠be@rbrick、HotToys

彩蛋1｜康理事會 Council of Kangs

由第4階段開始，MCU就告別了「無限傳奇」系列跳入「多元宇宙傳奇」系列，征服者康擁有跨越時間、多元宇宙的能力，比如去到公元前2960年殺死法老王，並以自己的復製品取代之。

彩蛋1｜康理事會 Council of Kangs

彩蛋1.1｜康理事會 Council of Kangs

後來生出愈來愈多不同版本的康，他們更組成Council of Kangs「康理事會」，達成協議避免「自己人」大混戰，在《蟻俠3》第1條片尾彩蛋中，你會看到法老王版更多種不同版本的康。

彩蛋1.1｜Council of Kangs

彩蛋1.2｜與銀河字護隊3有關

在片尾彩蛋1內，還會見到「至高進化」High Evolutionary，明眼人應該會發現，他就是《蟻俠3》開場內《銀河字護隊3》預告中出現過的大波士，他很喜歡將征服了的種族改組成戰爭工具，Rocket 火箭正是他的傑作。

彩蛋1.2｜與銀河字護隊3有關

彩蛋2｜Loki 回到30年代追查征服者康來歷

MCU版本的康，最早出現在Disney+ 劇集《LOKI》，這位「好康」（又被稱為He Who Remains）為防多元宇宙中的Kang互鬥，封鎖神聖時間線免被入侵，又成立「時變局」守護殺死任何影響時間安定的異變因素；可惜他最終被Loki殺死，從此時間時就出現數之不清的分歧點。

彩蛋2｜Loki 回到30年代追查征服者康來歷

彩蛋2．1｜Loki 追查征服者康來歷

而《蟻俠3》第2條彩蛋，正講到加入了「時變局」的Loki與另一位幹員Mobius，回到30世紀一位蛄納撒尼爾·理查斯（Nathaniel Richards）的學者，他後來利用先人留下的時間旅行技術，成為征服者康。而這一段很可能就會在劇集《Loki》season 2中解釋。

彩蛋2．1｜Loki 追查征服者康來歷

👇高達水星魔女遭法定組織控血腥｜網民懶理：神作集集殺人播足30年