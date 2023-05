Disney Plus 5月17日上架《蟻俠與黃蜂女 量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania),雖然爛番茄打出史上第2低分,不過作為第5階段首部作品,既然已付了月費,就來看一看吧,即刻為你分析《蟻俠3》戲中10個彩蛋,還有2段片尾bonus片分析。



01|電影征服者康融合了Marvel另一反派

電影版中,征服者康被放逐至「量子領域」,組織軍隊等待一天復仇。這設定其實跟原作中的征服者康有些微不同,有人覺得這個康太弱了,可能將來在《復仇者5》登場的另一個康,才算是真正的最後波士。

蟻俠3 劇透分析 01|電影征服者康融合了Marvel另一反派

1.1|竟然跟日本Takara玩具有關!

有熟悉Marvel漫畫的專家分析,電影康的設定改篇自漫威1976年為美高玩具公司《 Microman》(即日本廠Takara的「微星小超人」)玩具系列製作的漫畫版。這個世界被稱為Microverse微星宇宙,當中有個暴軍叫卡爾扎男爵(Baron Karza / 明眼人會發現它的設定來自鐵力鐵甲人),曾跟雷神、神奇四俠、奇異博士、X-Men、復仇者聯盟交手。

蟻俠3入場前必精讀6大作品|了解量子領域、見識第5階段最終反派

02|征服者康的城堡:時空城

征服者康在「量子領域」建立高塔和王國,等同漫畫中的「時空城」(Chronopolis),而康在漫畫中有一座可以穿越時空、跨平行宇宙的王座,電影就將這王座放大,變成征服者康的巨型母艦。

02|征服者康的時光椅

03|征服者康曾經想做復仇者

康在電影中曾跟Janet (米雪菲花演) 提及,他命中注定會成為大反派,但其實在少年時他曾化名「鋼鐵小子」(Iron Lad),想組織青年復仇者 Young Avengers扭轉命運做好人,可惜沒有成功。

04|康之王朝將與X-Men有連繫

電影中,「征服者康」出兵反攻時,曾說出要建立「康之王朝」(Kang Dynasty),在漫畫中控制了《X-Men》中追殺異變人的巨型機械人哨兵,成功征服全地球。而《復仇者聯盟》第5集,副標題也正好叫做「康之王朝」!

04|康之王朝將與X-Men有連繫

05|魔多客 M.O.D.O.K. 跟原作大不同

《蟻俠3》中的新反派魔多客 M.O.D.O.K.,主要是負責搞笑情節,想不到在最終大戰竟改邪歸正,犧牲自己撞破康的防禦盾。電影版中,他的真身是《蟻俠1》中的反派「Yellowjacket」Darren Cross,在漫畫原作中M.O.D.O.K. 實另有其人。

06|初代黃蜂女與壞康漫畫原作確有恩怨



由米雪菲花扮演的Janet van Dyne即初代黃蜂女,在電影中被困量子領域30年,好心做壞事幫壞康修理了時光機核心種下禍根。而在原作漫畫中,壞康首次出場時,帶領復仇者小隊對抗入侵者的亦是初代黃蜂女Janet。

06|初代黃蜂女與壞康漫畫原作確有恩怨

07|黃蜂女何解會成為反抗軍領袖

後來《秘密入侵》大事件,黃蜂女被外星種族史克魯爾人(Skrull)改造成生物炸彈,雷神最終忍痛將Janet傳送到微星宇宙,好在她大難不死,更率領反抗軍對付「古查爾勳爵」,這些情節在微調後,全都加進《蟻俠3》劇情中。

07|黃蜂女何解會成為反抗軍領袖

08|黃蜂女舊愛Lord Krylar是誰?

由喜劇演員Bill Murray扮演Janet 「量子領域」中的舊愛凱拉爾男爵 Lord Krylar,跟原作同一角色在設定上有些出入;原作凱拉爾是綠色皮膚,跟Hulk的戲份較多,更曾協助班納博士的外星兒子 Hiro-Kala(但不是She-Hulk中出現的Skaar)。

08|黃蜂女舊愛Lord Krylar是誰?

09|蟻俠女兒將加入青年復仇者

蟻俠女兒Cassie Lang將以「Stature」的身份加入青年復仇者,能力跟Scott Lang一樣可隨意改變身體大小,直至蟻俠去世後,Cassie繼承蟻俠戰衣後才靠頭盔跟螞蟻溝通。在預告片中看到Scott 的頭盔被康打爆,不少人都擔心蟻俠會在今集死去。

09|蟻俠女兒將加入青年復仇者

10|劇情跟《尚氣》十環完全無關

有網民曾預言,康使用的時光機有大量金屬圓環,很可能跟《尚氣》中出現過的十個手環有關,更指劇集《Ms Marvel》也有神秘圓環;但2小時電影內並未提及《尚氣》,但不排除將於《尚氣2》才道出當中關連。

10|劇情跟《尚氣》十環完全無關

彩蛋1|康理事會 Council of Kangs

由第4階段開始,MCU就告別了「無限傳奇」系列跳入「多元宇宙傳奇」系列,征服者康擁有跨越時間、多元宇宙的能力。由於每個平行宇宙都有1個征服者康的異變體,每個都實力相約,有時他們會合作,但也爆發過大戰內鬥,因此有3個最主力的康就組織了The Council of Kangs,維持勢力平衡。根據網民分析,下圖中左起為康在公元前2960年殺死法老王後,取而代之的分身;中間叫議會的領導人不朽者 (Immortus),是相當強的康異變體;右邊則未太肯定,有人認為是肉體經過改造的绯红百夫长(Scarlet Centurion)。

彩蛋1|康理事會 Council of Kangs

彩蛋1.1|康理事會 Council of Kangs

在《蟻俠3》第1條片尾彩蛋中,你會看到以文提及的三個「主康」在討論被放逐到量子領域的康終於死去,他們開始擔心地球人常常接觸多元宇宙,於是召喚了所有多完宇宙中的異變體集會,準備前去征服地球。

彩蛋1.1|Council of Kangs

彩蛋1.2|銀河字護隊3預告都有料到

講開又講,3》開場內《銀河字護隊3》預告中也出現了一位波士級新敵人「至高進化」High Evolutionary,他很喜歡將生物改組成戰爭工具,Rocket 火箭正是他的傑作。

彩蛋1.2|與銀河字護隊3有關

彩蛋2|Loki 回到30年代追查征服者康來歷

MCU版本的康,最早出現在Disney+ 劇集《LOKI》,這位「好康」(又被稱為He Who Remains)為防多元宇宙中的Kang互鬥,封鎖神聖時間線免被入侵,又成立「時變局」守護殺死任何影響時間安定的異變因素;可惜他最終被女版Loki殺死,從此時間時就出現數之不清的分歧點。

彩蛋2|Loki 回到30年代追查征服者康來歷

彩蛋2.1|Loki 追查征服者康來歷

而《蟻俠3》第2條彩蛋,正講到加入了「時變局」的Loki與另一位幹員Mobius,回到30世紀一位蛄納撒尼爾·理查斯(Nathaniel Richards)的學者,他後來利用先人留下的時間旅行技術,成為征服者康,而這一段很可能就會在劇集《Loki》season 2中解釋。

彩蛋2.1|Loki 追查征服者康來歷

