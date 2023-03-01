AV女優永井瑪利亞（永井マリア）近日更在自家Twitter po出《NARUTO》綱手奶奶的Cosplay照，跟角色的火爆身材天衣無縫，收到大量like ＆ share。



日本少見的異瑞身材

ACG其中一個吸引之處，就是提供到抽離於日常的想飲空間，除了成人向作品，連JUMP系一線作品，不時都會出現身材很不科學、身形像個葫蘆一樣的女角。永井瑪利亞屬於歐州女性體形，在日本業界少見，其上圍跟臀部長得豐滿又肉感，出道以來的影片路線都走得很激，但最近接受日本網媒訪問時，就透露了對Cosplay有濃厚興趣，並打算轉戰動漫題材AV片，專攻這類肉感的角色。

永井マリア近日更在自家Twitter po出《NARUTO》綱手奶奶的Cosplay照

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永井瑪利亞隨著年紀漸長（今年28歲），身型亦愈來愈「不科學」，在訪問中，她表示想善用自己的勁爆身材，扮演更多日本動漫中身形誇張的女角色，更想向成人動畫、H-Game、動漫二創AV片方向進發。

永井マリアCosplay過的動漫角色：

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永井瑪利亞隨著年紀漸長（今年28歲），身型亦愈來愈「不科學」

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還有甚麼作品適合永井マリア？

日本ACG不時都會出現身型豐滿的女角，2022年尾推出後大熱的手遊《妮姬 NIKKE》，一系列身材玲瓏浮突的女戰士做主角，遊戲進行時更會背向玩家，開槍時大屁股會一路震，在手遊界來說，刷新了不少人的眼界。永井瑪利亞要拍二創動漫AV，題材不絕呢。

大熱的手遊《妮姬 NIKKE》，一系列身材玲瓏浮突的女戰士做主角

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遊戲進行時更會背向玩家，開槍時大屁股會一路震

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其實《鬼滅之刃》的戀柱也屬於誇張體型的女角。

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