百度文心一言AI繪圖畫出超現實食字圖片 網民：肯定係用咗ＯＯ啦｜為對應OpenAI、ChatGPT、Stable Diffusion等AI聊天、文字及圖像生成技術出現，中國的科技龍頭公司「百度」也拿出自家的AI語言模型「文心一言」，並在最近開放試用。不過文心一言上架沒多久就被網民發現其繪圖功能相當攪笑而在網上瘋傳。



AI繪圖變食字Gag大全

百度的AI語言模型「文心一言」有繪圖功能，能夠按用家輸入的指示畫出相應圖片。網民試用各種菜式的名字式四字成語叫文心一言畫圖，發現其畫出來的圖片完全未有重現文字的語境，而是直接按照其字面意思畫圖，從而畫出各種超現實的攪笑圖片。例如「畫一個胸有成竹的男人」，畫出來的圖片是胸口和肩膀長出竹葉的人；「可樂雞翼」畫出一隻翅膀上有可樂商標的活雞，變成像是「食字Gag」一般，非常怪趣。

https://weibo.com/2281157913/Myid3sB8d

👉Bing Chat AI GPT-4秒批即玩｜1步突破等侯名單 即用新版試用捷徑

按圖放大更多百度文心一言攪笑繪圖：



+ 7

👉向Bing AI 索取Windows 11序號竟成功！中國網民甚至正常啟動系統

網民留言踢爆「真相」

至於為何明明應該是「中文AI」的「文心一言」，但繪出來的圖畫卻完全沒能重現文字的意思、而是變成了「依書直說」；有網民留言指出很有可能是因為「使用Google Translate將原文變做英文後，再使用現成的AI繪圖模型來生成圖像」。例如「關羽走單騎」Google translate後變成「Guan Yu rides alone」，那麼在產圖時變成「關羽一個人騎電單車」也就很合理了。當然這只是網上推測，沒有任何證據支持。

https://lihkg.com/thread/3340388

👉Pokemon卡新Set推出即爆炒一張卡賣10萬 職業玩家呻：件事已變質

公道地說，所有AI模型都會有這類錯漏，就算是問ChatGPT或New Bing問題也經常會出現「九唔搭八」的情況，尤其是問一些特定範疇中較為仔細的問題時。這是因為AI自己並不知道答案是否正確，但是它無論如何都需要給出一個答案，然後人才能將其糾正以達到「訓練」效果。不過客觀而言，文心一言目前的表現確實是挺令人發笑的。

記者相當肯定「十歲打倒熊」不是這樣達成的。