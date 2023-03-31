素海霖／繪里奈 線上看（番號FSDSS-644）AV女優出道作已經上架，網民發現了兩個方法可以率先課金合法觀賞。同時，已經看過的網民在連登討論區展開熱烈討論，順勢看網民對素海霖處女AV片的感想。



如何線上看素海霖／繪里奈？等多7日可免費睇？

香港人AV女優素海霖首部作品番號為「FSDSS-644」，由日本片廠Faleno製作。上官網一睇，原來Faleno有跟串流平台H NEXT合作，更有31日免費試睇優惠，但素海霖首作原來賣了給Amazon.jp 先行配信，要等到4月7日正式上架時，才可以試到H NEXT能不能在香港收看。

香港人AV女優素海霖首部作品番號為「FSDSS-644」，由日本片廠Faleno製作

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Amazon 日本阿瑪遜率先有得買

原來3月31日起Amazon.jp可以獨家率先睇素海霖的「FSDSS-644」，分兩種收費方法：600日圓租7日 ($36.37港元）、1980日圓買斷（約$120港元）

3月31日起Amazon.jp可以獨家率先睇素海霖的「FSDSS-644」

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網民發現，想線上看素海霖，先要滿足2個條件：

1）素海霖作品4月20日才推出光碟版，數碼版版權只限日本地區用戶才能購買，首條件你要先身處日本，或使用VPN選擇日本地區。



2）收費方面也不接受海外信用卡，需要使用JCB這類日本信用卡付費。



購入代碼後，就可以登入「HELLO ERO」這日本成人串流平台睇，留意這個平台也需要VPN才能播放影片。最終如果以上方法都看不到，《HK01》科技玩物也不支持以非法平台收看，建議等4月7日後購買光碟版本。

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網民點睇素海霖AV出道作？

香港女仔日本AV界出道是很有話題性的，有些網民覺得睇片聽廣東話有親切感，亦有人表示睇慣日本人，聽到廣東話反而「唔知點好」。對於素海霖表現，網民覺得她表現緊張但能理解。

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網民更大讚AV男優清水健很溫柔，會講廣東話：謝謝令素海霖安心，當他發現素海霖咀邊有條「毛髮」，更特別為她拿走、非常細心。網民話支持香港人、廣東話會課金買正版，但這一個賣點不能長久，不過最終都需要女優本身有一定質素，建議素海霖操fit少少才拍下一部片。

來源：連登討論區（LINK）