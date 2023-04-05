復活節連假有咁多日，想去迪士尼點知金卡都唔用得……仲有咩好去處？原來都幾多喎！CWB有多啦A夢百貨店，海洋公園大河原展睇高達，旺角有Switch遊戲活動跟Mario、林克、卡比合照打卡；仲有玩具開倉、LuLu豬商場展。



旺角港鐵直達｜T.O.P商場搵Mario卡比打卡

旺角T.O.P 商場就在旺中旁邊，港鐵出口直達好方便，即日至5月28日有個【Nintendo Switch Game Tour】遊戲試玩活動，除了可試《Nintendo Switch 運動》、《健身環大冒險》及《Fitness Boxing Fist of the North Star》等多款遊戲，場內各層還有「瑪利歐」水管打卡位、「薩爾達傳說」及「星之卡比」的主題佈置。試玩遊戲可獲得印章，更有機會獲得限定精品。指定日子又以上台用300吋電視打Switch，最適合一家人、一班同學朋友暢玩。

場內各層還有「瑪利歐」水管打卡位、「薩爾達傳說」及「星之卡比」的主題佈置

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【Nintendo Switch Game Tour @ T.O.P This is Our Place】



日期：即日起至5月28日



時間：中午12時至晚上8時



地址：旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place



不用隨意門｜日本多啦A夢未來百貨公司來了CWB

日本《多啦A夢》官店名為「ドラえもんオフィシャルショップ 未来デパート」，日本實體店位於東京台場Diver City（即是有1：1高達那個商場），但現在不用飛過去迫4小時出關，多啦A夢已經用隨意門將大量多啦A夢日版精品新貨運來香港，店內有350種官方日本直送精品，當中有100樣係香港首次發售，👉想睇新貨可直接點擊以下連結：Link

多啦A夢未來百貨公司時代廣場店 （鍾世傑 攝）

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海洋公園睇高達｜大河原邦男展

曾設計《高達》《小雙俠》《勇者王》《魔動王》的日本動畫機械設定家大河原邦男，為紀念出道 50 周年，特別在海洋公園舉辦了《海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男 50 周年展》（下稱「大河原邦男展」），想睇場內立體展品及珍貴的設計原稿，👉可直接點擊以下連結：Link

大河原邦男老師與一眾嘉賓在高達、小雙俠的機械人立像前留影（蔡浩騰 攝）

大河原邦男展直擊｜高達之父帶團睇4米高自由高達、大批珍貴手稿

《海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男 50 周年展》展期為？ 2023 年 4 月 1 日至 6 月 4 日，於香港海洋公園內舉行，展覽內容、購票詳情可見此文。 《海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男 50 周年展》門票價格是多少？ 「海洋公園 X 大河原邦男 50 周年展」套票售價為港幣 448 元，除可以進入展覽主場館，亦可遊玩海洋公園的景點及遊樂設施；海洋公園「無限 FUN 入場證」持有人只需選購港幣 200 元增值票，便可進入展覽主場館。展覽內容、購票詳情可見此文。留意門票有指定參觀時段，每節只有 45 分鐘。

南昌站V-Walk復活節玩具世界

4月1日至17日南昌站V-Walk有個適合小朋友的玩具Pop Up Store，比如有3.6米巨型Hello Kitty 旅遊車佈景、角落小夥伴燈箱、遙控瑪利歐賽車極速體驗區等。場內有高達模型、Hello Kitty、動漫景品、麵包超人、光之美少女玩具發售。（深水埗深旺道28號V Walk二樓中庭／4月1日至17日／11:00 – 20:30)

南昌站V-Walk復活節玩具世界

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XO企鵝30周年Pop Up Store

Yoho Mall一樓中庭即日至4月18日有「Bad Badtz-Maru 30周年期間限定店」，有過百款商品，包括率先發售的30周年限定商品，場內的打卡位好有80年代City Pop 風格，打卡以外周六、日還有會場限定燙章燙壓、完成特定任務拎生日限定版XO手幅等活動。

XO企鵝30周年Pop Up Store

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沙田野生捕足LuLu櫻花豬

沙田新城市廣場 即日至5月14日有【LuLu豬春日櫻花祭】，本身已經好Pink的LuLu豬配襯櫻花主題搞展覽，全場7大粉紅色打卡位，當中最矚目的必然是4米高「櫻のLuLu豬」，當然還有Pop Up Store購物。

LuLu豬春日櫻花祭

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