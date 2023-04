復活節連假有咁多日,想去迪士尼點知金卡都唔用得……仲有咩好去處?原來都幾多喎!CWB有多啦A夢百貨店,海洋公園大河原展睇高達,旺角有Switch遊戲活動跟Mario、林克、卡比合照打卡;仲有玩具開倉、LuLu豬商場展。



旺角港鐵直達|T.O.P商場搵Mario卡比打卡

旺角T.O.P 商場就在旺中旁邊,港鐵出口直達好方便,即日至5月28日有個【Nintendo Switch Game Tour】遊戲試玩活動,除了可試《Nintendo Switch 運動》、《健身環大冒險》及《Fitness Boxing Fist of the North Star》等多款遊戲,場內各層還有「瑪利歐」水管打卡位、「薩爾達傳說」及「星之卡比」的主題佈置。試玩遊戲可獲得印章,更有機會獲得限定精品。指定日子又以上台用300吋電視打Switch,最適合一家人、一班同學朋友暢玩。

場內各層還有「瑪利歐」水管打卡位、「薩爾達傳說」及「星之卡比」的主題佈置

【Nintendo Switch Game Tour @ T.O.P This is Our Place】



日期:即日起至5月28日



時間:中午12時至晚上8時



地址:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place



不用隨意門|日本多啦A夢未來百貨公司來了CWB

日本《多啦A夢》官店名為「ドラえもんオフィシャルショップ 未来デパート」,日本實體店位於東京台場Diver City(即是有1:1高達那個商場),但現在不用飛過去迫4小時出關,多啦A夢已經用隨意門將大量多啦A夢日版精品新貨運來香港,店內有350種官方日本直送精品,當中有100樣係香港首次發售,👉想睇新貨可直接點擊以下連結:Link

多啦A夢未來百貨公司時代廣場店 (鍾世傑 攝)

海洋公園睇高達|大河原邦男展

曾設計《高達》《小雙俠》《勇者王》《魔動王》的日本動畫機械設定家大河原邦男,為紀念出道 50 周年,特別在海洋公園舉辦了《海洋公園 X 高達之父 ‧ 大河原邦男 50 周年展》(下稱「大河原邦男展」),想睇場內立體展品及珍貴的設計原稿,👉可直接點擊以下連結:Link

大河原邦男老師與一眾嘉賓在高達、小雙俠的機械人立像前留影(蔡浩騰 攝)

南昌站V-Walk復活節玩具世界

4月1日至17日南昌站V-Walk有個適合小朋友的玩具Pop Up Store,比如有3.6米巨型Hello Kitty 旅遊車佈景、角落小夥伴燈箱、遙控瑪利歐賽車極速體驗區等。場內有高達模型、Hello Kitty、動漫景品、麵包超人、光之美少女玩具發售。(深水埗深旺道28號V Walk二樓中庭/4月1日至17日/11:00 – 20:30)

南昌站V-Walk復活節玩具世界

XO企鵝30周年Pop Up Store

Yoho Mall一樓中庭即日至4月18日有「Bad Badtz-Maru 30周年期間限定店」,有過百款商品,包括率先發售的30周年限定商品,場內的打卡位好有80年代City Pop 風格,打卡以外周六、日還有會場限定燙章燙壓、完成特定任務拎生日限定版XO手幅等活動。

XO企鵝30周年Pop Up Store

沙田野生捕足LuLu櫻花豬

沙田新城市廣場 即日至5月14日有【LuLu豬春日櫻花祭】,本身已經好Pink的LuLu豬配襯櫻花主題搞展覽,全場7大粉紅色打卡位,當中最矚目的必然是4米高「櫻のLuLu豬」,當然還有Pop Up Store購物。

LuLu豬春日櫻花祭

