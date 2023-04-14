PlayStation Store春季特賣低至2折15款抵買推薦 XGP 4月新遊戲｜最近PlayStation的特賣活動非常多，差不多可以說是由2023年開就接近無間斷特賣完了一個又開另一個；現在正舉行的有PlayStation Store春季特賣，以下推薦15隻抵買之選，以及整理Xbox Game Pass 4月份新增遊戲，最注目為《Ghostwire: Tokyo》鬼線東京入庫。



春季特賣低至2折補完舊作好機會 月底先完可等消費券

今次PlayStation Store春季特賣其實在月頭已經展開，不過剛剛才追加了新的特賣商品，現時合共有超過800件商品打折出售，只計完整遊戲的話也有超過300款。

今次特賣折扣率相對更高，大部份都半價不少更去到2折甚至1折，如果想趁機補完一些之前沒買/玩到的舊作遊戲現在就是好機會。是次特賣到4月26日為止，離完結還有一段時間，玩家可以等4月16日消費券派發之後再來買Game也可以。至於如何以消費券來買Game可參考下文：

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PlayStation Store春季特賣

按圖放大PlayStation Store春季優惠15隻抵買之選：



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PlayStation Store春季優惠15隻抵買之選：



ONE PIECE ODYSSEY ONE PIECE 時光旅詩 PS4 & PS5

HK$335.30 （原價HK$479.00）省下30%



絕命異次元 重製版 PS5

HK$439.20 （原價HK$549.00）省下20%



WILD HEARTS PS5

HK$439.20 （原價HK$549.00）省下20%



英雄傳說 黎之軌跡

HK$238.80 （原價HK$398.00）省下40%



英雄傳說 黎之軌跡Ⅱ -緋紅原罪- (PS4 & PS5)

HK$374.40 （原價HK$468.00）省下20%



Disco Elysium - The Final Cut PS4 & PS5

HK$107.80 （原價HK$308.00）省下65%



The Callisto Protocol 卡利斯托協議 PS5版

HK$340.80 （原價HK$568.00）省下40%



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SD GUNDAM G世代 火線縱橫 DIGITAL ULTIMATE EDITION PS4

HK$227.00 （原價HK$908.00）省下75%



新櫻花大戰 (中文版) PS4

HK$85.60 （原價HK$428.00）省下80%



那由多之軌跡：改 (繁體中文) PS4

HK$149.00 （原價HK$298.00）省下50%



√Letter-方根書簡- PS4

HK$34.80 （原價HK$348.00）省下90%



Wolfenstein: Youngblood - Deluxe Edition PS4

HK$59.50 （原價HK$238.00）省下75%



IKARUGA (日英文版) PS4

HK$35.00 （原價HK$70.00）省下50%



《Unravel Yarny》同捆包 (英文版) PS4

HK$42.00 （原價HK$210.00）省下80%



Tribes of Midgard PS4 & PS5

HK$59.20 （HK$148.00）省下60%



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Xbox Game Pass 4月新增遊戲 Ghostwire Tokyo必玩

每個月Xbox Game Pass都會新增遊戲庫內容，今個月的新遊戲陣容相當不錯，有《Loop Hero》、《Ghostwire: Tokyo》等獲極度好評的作品，XGP會員可留意預時間來玩了。

Game Pass

按圖放大2023年4月Xbox Game Pass新增遊戲陣容：



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2023年4月Xbox Game Pass新增遊戲陣容：



4月4日

《Loop Hero》迴圈英雄（主機/PC）

《Goat Simulator》山羊模擬器（雲端/主機/PC）



4月6日

《Iron Brigade》（雲端/主機）



4月12日

《Ghostwire: Tokyo》鬼線：東京（雲端/PC/Xbox Series X|S）



4月13日

《NHL 23》（主機）



4月18日

《Minecraft Legends》我的世界：傳奇（雲端/主機/PC）



4月20日

《Coffee Talk Episode 2: Hibiscus and Butterfly》（雲端/主機/PC）



4月21日

《Homestead Arcana》（雲端/主機/PC）



4月26日

《Cassette Beasts》（PC）



4月27日

《The Last Case of Benedict Fox》（雲端/主機/PC）



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