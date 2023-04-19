《Resident Evil 4 Remake》女角Ashley Graham 在重製版中的樣子跟身材都比原版更靚更性感，原來背後是由兩位超高人氣的歐洲靚女網紅「合體」而成。分別是Ashley的「面模」－－荷蘭藉童顏小仙女Ella Freya，還有奉獻美好身材，擔任Ashley「BODY capture model」的知名國外Coser Sophie。兩位靚女近日都食住RE4熱潮，有不少新的動向。



不老傳說Ella Freya 全裸浸溫泉震撼400萬網民

日本藝能界有很多長得像陶瓷娃娃一樣的歐洲混血蘿莉美少女，通常20歲外表多數會忽然顯老走樣，但荷蘭新加坡混血的Ella Freya，小時候面圓圓眼大大，活像漫畫中的美少女，Ella 除了英語還精通日文，今年26歲都依可以靠童顏賣相、開直播搵食。21年自拍去九州自拍浸溫泉就吸了400萬點擊！Ella Freya近日再開直播，宣傳第4本電子寫真集「恋恋恋」，除了GFable的拍拖日常照，還有包毛巾浸濕身私性感造型，想買的話可直接去amazon.jp買電子版，3960日圓（約$175港元）（Ella Freya Twitter：Eriza_Freya）

Ella Freya近日再開直播，宣傳第4本電子寫真集「恋恋恋」

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身材火辣Sophie

《RE4》Ashley的面部是參考Ella Freya去製作，但其實身型及動作motion capture則由身職Model 、Cosplayer 、Streamer的Sophie ソフィー負責，她四肢和腰都很幼，但身材卻非常火辣。（Sophie Twitter：PeachMilky）

Coser Sophie扮演《RE4》Ashley （twitter圖片）

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由於跟CAPCOM簽了保密協議，Sophie直至3月尾才能在Twitter上公開自己是Ashley的「BODY capture model」。網民留言也大讚她身材不得了，大呼「難怪RE4版Ashley身材那麼好」！現時她居於東京，是位半職業Cosplayer，也是一位Twitch實況主，當然也少不了Cos住Ashley開台打Bio4。

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Sophie 其他Cosplay造型

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