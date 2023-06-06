WWDC蘋果發布會小島秀夫現身 新macOS遊戲模式Mac打機不再是笑話｜Apple開發者大會 WWDC正式開鑼，雖然一般來說Apple的電腦Mac機都不是打機之選，不過似乎Apple有意發展Mac機在打機方面的潛力，在今次Apple發布會中除了公開將有遊戲模式game mode的新macOS、多款即將登陸Mac機的遊戲之外，更請來神級遊戲製作人小島秀夫作嘉賓登場。



Death Stranding、Diablo 4等多款大作即將登陸MacOS

WWDC 2023蘋果發布會今日（6月6日）凌晨展開，在發布會期間神級遊戲製作「小島秀夫」驚喜亮相；同時宣布《死亡擱淺 導演剪輯版》（Death Stranding Director's Cut）將於今年稍晚登上 MAC 平台。小島秀夫強調自己也是一位「果粉」，並表示自己在1994年購入第一台Mac機。他亦提到世界正在步入Mac遊戲的紀元，小島工作室的遊戲《死亡擱淺 導演剪輯版》Death Stranding亦將移植到macOS，將於今年稍後時份推出。小島秀夫也強調未來會將更多遊戲移植至Mac。

小島秀夫現身WWDC 2023

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除了Death Stranding Director's Cut之外，發布會中也公布了多款即將移植至macOS的遊戲，包括《Stray》、《No-man's Sky》無人深空、《The Medium》靈媒、《World of Warcarft》魔獸世界：巨龍堀起等。

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新macOS遊戲模式強化Gaming性能 Mac打機不再是笑話

發布會中亦公開了全新的macOS「Sonoma」，其中特別強調其遊戲性能，提到新macOS將會應用Metal 3 API的「MetalFX Upscaling」技術，使《Resident Evil 8》等大作遊戲的效能表現有所提升。同時「Sonoma」中將會新增「遊戲模式」（Game Mode），在這個模式下macOS會將CPU與 GPU優先撥給遊戲使用，同時減少後台程式使用的資源，以確保遊戲的畫面及流暢度。

新的macOS將有遊戲模式game mode

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新OS也縮短了在mac機上使用Xbox或PlayStation手掣的輸入延遲，及AirPods的聲音延遲等。最後蘋果亦宣布將會推出Game Porting Toolkit 工具，讓遊戲開發者更便利地移植遊戲至 Mac；蘋果宣稱這個工具能將過去可能需要花費幾個月進行的遊戲移植工序縮短至幾天。

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