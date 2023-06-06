《鏈鋸人》跟《咒術迴戰》都是人氣極高的人氣動畫，本地玩具品牌 SUNRISEPOP 首次在商場舉辦展覽+期間限定店，就由這兩部人氣番組打頭陣，場內有巨型打卡位、未發售新玩具展出。無論你想成為真紀真大人的愛犬狗，還是想拜五条悟為師，6月8日開始去海港城LCX，一個Pop Up Store就滿足你兩個願望。



「SUNRISEPOP SUMMER FEST 2023」

在LCX大門合位置，有大量新開發玩具、figure展出，還有《鏈鋸人》、《咒術迴戰》兩套動畫共8個角色的等身大立牌，1米高Q版⻁杖悠仁立體公仔，還有1米高的波奇塔發光燈箱公仔，它的橙色光會不時變化、時明時暗，影相打卡時可以留意。

SUNRISEPOP SUMMER FEST 2023（鍾世傑 攝）

SUNRISEPOP SUMMER FEST 2023（鍾世傑 攝）

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1米高5T5 最佳合照位置

由大門走向Pop Up Store方向，中間別錯過另一個展區，這裡有1米高五条悟Q版立像，旁邊是更加多新推出、未發售玩具展品。個人認為比入口處更適合拍合照打卡。

另一個展區有1米高五条悟Q版立像（鍾世傑 攝）

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Pop Up Store 商品好抵買

最後就到SUNRISEPOP的期間限定店，SUNRISEPOP這個品牌，其實是由手握大量版權的medialink子公司「Ani-Two」操盤，他們將與不同的玩具品牌合作開發自家產品，今次活動就展出了YOLOPARK和ZCWO這兩個brand的產品，當中包括搪膠手辦、可動figure、積木玩具、周邊精品等等。記者覺得一系列商品都比日本貨便宜，好像1：10 size的《咒術》可動figure，日本相似比例的最平要＄400，平足足一半。

另外，場內有隻ZCWO開發的60cm超寫實鏈鋸人搪膠正在展出（未定價），一定要用手機拍多幾張相片。

場內有隻ZCWO開發的60cm超寫實鏈鋸人搪膠正在展出（未定價），一定要用手機拍多幾張相片。

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SUNRISEPOP SUMMER FEST 2023活動詳情

日期：8/6 - 2/7/2023



時間：10:00 – 22:00



地點：海港城海運大廈3階LCX



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同場加映：又一城有巨型安妮亞+幻象雷神

同期在九龍塘又一城，有日本模型廠商 的展覽「MegaHouse Festival in Hong Kong 2023」（由6月8日至7月3日），展出《SPY X FAMILY》、《高智能方程式》、《ONE PIECE 海賊王》3套作品的玩具及大型展品。