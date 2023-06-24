《Final Fantasy XVI》推出了，雖然說「幾十歲人唔好咁多FF」，但每代FF的女性角色也真的深受玩家愛戴，最新一代FF16 女主角Jill Warrick 在遊戲中由少女年代演出至成年，各有各特色，不知將來會否成為新一代玩家心中的首位「FF女神」。日本的Goo Ranking 有一個「FF最美女神」投票，一齊看看那十位女角上神檯。



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Jill Warrick是《FF16》中的主角女角，出身於北部部落，被視作政治籌碼，向 Rosaria 公國宣示忠誠而被送到 Rosfield 家；主角兩兄弟 Clive、Joshua 對她卻沒有任何偏見，三人情同兄妹、一起成長。小時候的Jill性格溫柔，能理解兩位「哥哥」的心事。成長後的她手執西洋刀，眼神添了幾分英氣。一個角色同時兼具兩大屬性，相信會俘虜不少玩家的心。

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小時候的Jill性格溫柔，能理解兩位「哥哥」的心事。

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早前在《FF16》活動「PS5《FINAL FANTASY XVI》發售紀念展」，女團Lolly Talk成員阿妹以《FINAL FANTASY XVI》女主角「Jill Warrick」的Cosplay造型出場。

Lolly Talk成員阿妹Cosplay《FINAL FANTASY XVI》女主角「Jill Warrick」

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