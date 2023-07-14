知名成人遊戲廠ILLUSION結業 網民嘆時代終結：當年啟蒙我性知識｜今日（7月14日）日本老牌成人遊戲開發商「ILLUSION」（イリュージョン）突然宣佈將於8月18日停止活動，在宅界及網路上引起轟動。



知名老牌成人遊戲工作室ILLUSION執笠 網上一片哀號

今日（7月14日），日本老牌成人遊戲開發商「ILLUSION」（イリュージョン，華語圈內一般暱稱為「幻影社」）發表了「停止活動公布」，宣佈將於8月18日停止一切遊戲開發及販賣，實質等同將整個品牌終結。公告一出馬上在宅界引起衝擊，在撰文時公告已有過2萬點讚及近4千轉發。

https://twitter.com/ILLUSION_staff/status/1679660799185555456?s=20

👉2023動漫節重點前瞻 必搶福袋 Eva公仔 天火柯柏文｜ACGHK 2023

8、90後男士少年時集體回憶 上網/性知識啟蒙老師

此公告一出後連登討論區lihkg已馬上有人開post討論，在撰文時已有累積17頁回覆。對許多8、90後男士而言，ILLUSION的遊戲是集體回憶：當年不少8、90後少男，剛學懂上網，瀏覽網路時見到人分享ILLUSION的3D成人遊戲，造型精緻又可愛的3D女孩竟然出自可以「色色」的成人遊戲，完全驚為天人。

https://lihkg.com/thread/3441806

👉消費券買Switch遊戲3個方法 出機都用得｜eShop特價10隻抵買推薦

但學生哥又往往沒有能力/渠道購買正版成人遊戲之下，只能努力在網上尋找「開心版」。甚至可以說有不少人就是因為誓要玩到ILLUSION的遊戲，從而學懂不少網上搜尋資源、攻略、教學文，以及破解遊戲的知識和技巧等等。

當年人工少女2推出時在網上激起千層浪，除了資源以外還有許多玩家互相分享心得和攻略，像是如何揑出好看的角色、H事件中如何令女生高潮等等。

尾行、人工少女成3D成人遊戲先驅 真正領先時代20年

日本成人遊戲產業曾輝煌一時，有多個不同風格的品牌有如百花爭妍，然而在眾多成人遊戲工作室之中ILLUSION亦屬於較獨特的一家，因為它們在很早期就已堅定向3D遊戲發展：在以文字AVG為主流的成人遊戲中，ILLUSION堅持做有完整角色3D模組和場景的遊戲。

那個時候大部份人對成人遊戲的認知還停留在2D CG+文字的AVG遊戲，在遊孰中玩家通常只能看劇情揀選項，選對就能進入H事件；而H情節也往往只能順著場景進行觀看和「播片」無異。那邊廂ILLUSION的3D遊戲最大特點是即時互動：例如經典的《尾行》系列，就讓玩家化身跟蹤狂模擬跟蹤女性，帶來即時互動體驗（注意此為犯法行為，現實中千萬不要模仿）。

當許多人都以為成人遊戲 = 文字AVG主要睇CG同配音，ILLUSION就造出一隻讓玩家可在全3D場景裡跟蹤尾少女，繼而與其發生H事件的《尾行》。

👉Switch 2發售時間｜台灣財經網站明確給出檔期 當年曾準確爆料NS

《尾行》系列發行年較早，大概不少人都只有聽過名字或見過圖片而沒玩過遊戲；後來真正引爆熱潮的遊戲大概是2004年的《人工少女2》。在《人工少女2》中玩家不單可以自定義女角色的外型，連H事件也是即時互動；玩家對女角造出不同動作，如撫摸不同部位時，女角會相應做出不同反應，用現今的講法大概就是一款「色色模擬器」，真是領先時代20年。

《人工少女2》

👉死神千年血戰 / 赫魯庫 / 無職轉生｜2023年7月新番15部必追推薦

《コイカツ！》Koikatsu帶起整個創作文化圈

此後ILLUSION也致力於開發3D成人遊戲，接連推出了《Sexy Beach Zero》、《真實女友》、《AI＊少女》、《Honey Select》等3D遊戲，每次都引起不少迴響；不過最厲害的始終還是2018年推出的《コイカツ！》（Koikatsu，中文一般稱為「戀活」），無疑是ILLUSION的最高峰。

《コイカツ！》

👉傳《原神》玩家人數3個月急跌51%｜玩家數5宗罪：新角色都是Gay佬

可能是ILLUSION預見了現今空前的卡通渲染風格潮流，才在當年推出這款卡通渲染風格的成人遊戲：《コイカツ！》的基本玩法其實和ILLUSION以往的3D成人遊戲沒有太大分別、都是捏人再色色為主（當然遊戲也有劇情模式）；特點是遊戲的卡通渲染質素高的同時捏人系统自由度極高，再加上容許玩家以Mod來匯入遊戲中沒有的服裝、造型和材質，可以說只要你有那個手勢和心思，沒有Koikatsu中無法再現的角色。

《コイカツ！》的超強捏人系統

而玩家們也十分熱衷於在Koikatsu中還原各個人氣動漫遊戲中的女角色、再以之在遊戲中「色色」；只要在網上一搜就能找到各路玩家踴躍分享的Koikatasu，目前甚至有數個專門分享Koitatsu（及其他3D成人遊戲）角色卡的網詞；差不多是你能數得出的動漫遊戲女角或是VTuber等等，都已經有人製作過其Koikatsu角色卡。

沒錯，圖中這些都是已經被造成Koikatsu模組的版權角色，只要你下載得到就可在遊戲中和她們色色。https://koikatsu-portal.com/

👉 手遊人氣跌近年好像少了人玩？連登神回：手遊不是打機是廠商玩你

Koitatsu還有一個自由度極高的場景製作器，還用家可自設場景和女角的表情及肢體動作來拍攝照片或影片；精於此道的高手甚至能以之拍出類似3D成人動畫的作品。網上已有不少人會收錢售賣自己製作的高還原度動漫遊戲女角模組，或是販賣以場景製作器「拍」出來的成人動畫及其場景數據；Kokatsu早已發展成一個完整的創作文化圈。

《コイカツ！》場景製作器

成人遊戲有輕量化趨勢 高價位大作難維持

雖然沒有數據支持僅是個人見解，但個人感覺近年成人遊戲不論在製作層面還是玩家選擇上，都更傾向於較為輕量相對低成本製作，但同時售價也更便宜的的小品類遊戲。像是在網上爆紅的《與奴隸的生活》（奴隷との生活 -Teaching Feeling-）、《夏日狂想曲：鄉間的難忘回憶》（あまえんぼ），以及在Steam賣到成行成市的《Mirror》等等，都顯示人們更傾向於購買售價較低（即使因此而製作上不及大廠精美）的成人遊戲，而不再以數千甚至近萬日圓來買一隻「大作級」成人遊戲慢慢玩，可能是日本傳統成人遊戲工作室相繼結束的原因。

👉 外媒評選史上最佳Pokemon寵物小精靈遊戲Top10｜冠軍是這公認神作

固然也不是所有人都不捨得花錢，近年ILLUSION開始將自己的作品放上Steam發售，Koikatsu、AI＊少女等作品在Steam上的反應也十分熱烈，理應沒有經營困難的問題。要結束一個品牌可以有很多原因，可以是公司真的賺不到錢，也可以是高層以至成員們決定不再經營，直接為品牌劃上句號。

Koikatsu在Steam上有近5千個評價，綜合為極度好評。

雖然ILLUSION即將終結，但相信Koikatsu的創作圈仍會維持好一段時間；有興趣的話不妨在官方將其下架之前，在Steam購買Koikatsu或其他ILLUSION的成人遊戲來體驗一下。