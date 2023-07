Switch一個功能助FBI破案 救回被綁架至離家2000英里外15歲少女|時有聽聞iPhone或Apple Watch的一些智能功能救回用家一命的個案,每隔一段時間就會見到「Apple Watch又再救人一命」的報導;但原來除了蘋果產品之外就連遊戲機也可以救人一命,去年在美國就有一位被綁架的15歲少女因任天堂Switch而獲救。



15歲少女相約網友見面 結果慘被綁架迫拍色情影片

據美國廣播公司 (ABC) 報導,跟據美國法庭記錄顯示,任天堂Switch主機曾在去年夏天幫助美國FBI聯邦調查局成功救出一名被綁架至離家2000英里遠的15歲少女。

這名少女在2022年8月3日於維珍尼亞州失蹤;原來是當時28歲的Ethan Roberts於網上認識該名少女後,相約在維珍尼亞州見面,惟一見面之下少女就被對方綁架,更被強迫拍攝兒童色情影片。不過可能是大意又或是出於安撫受害人以減少其反抗,Roberts允許少女帶著她的Switch遊戲機,這也成為救出少女的關鍵。

https://www.yahoo.com/entertainment/nintendo-switch-helped-locate-missing-052656651.html

👉Switch 2發售時間|台灣財經網站明確給出檔期 當年曾準確爆料NS

Switch好友上線通知功能成救援關鍵

在Roberts將少女拐走後,少女利用Switch主機連上網路、下載遊戲及登陸YouTube。和不少遊戲主機或平台一樣,當有好友上線時Switch會跳出通知;少女的一位好友注意到失蹤多日的她名字突然上線時,便馬上聯絡FBI求助。FBI接報後隨即聯絡任天堂,並在其協助下獲得了該Switch主機的IP地址,繼而順利找出該主機及綁架者和少女所在的位置;原來Roberts已將少女拐至離維珍尼亞州2000英里遠的亞利桑那州。

好友上線通知功能成救命關鍵。https://www.yahoo.com/entertainment/nintendo-switch-helped-locate-missing-052656651.html

👉知名成人遊戲廠ILLUSION結業 網民嘆時代終結:當年啟蒙我性知識

FBI隨即聯同當地警方包圍了Roberts及少女所在的公寓並迅速逮捕了他,他被指控涉及綁架未成年人以從事性罪行、製作兒童色情物品等罪名。而在今年4月雙方達成認罪協議,Roberts將在聯邦監獄內服刑30年。至於少女則在失蹤11日後平安回到家中,但今次事件對她造成的影響可能還需要更長時間才能得以平復。

受害人由東岸被綁到去西岸。https://www.yahoo.com/entertainment/nintendo-switch-helped-locate-missing-052656651.html

👉傳《原神》玩家人數3個月急跌51%|玩家數5宗罪:新角色都是Gay佬

一上網即留下數碼足跡 網路安全要注意

已退休的亞利桑那州公共安全局局長(Director of the Arizona Department of Public Safety)Frank Milstead在接受電視台訪問時表示,現今網路、資訊科技發達,到處都有Wi-Fi、LTE或5G網路覆蓋,幾乎所有智能裝置如手機、平板及智能手錶等都會連上網路;而裝置一旦上網就必然會留下「數碼足跡」,可以用來定位出裝置的實際位置。不法之徒要知道警察正在留意著你,也會在你犯罪時找到你。

https://www.yahoo.com/entertainment/nintendo-switch-helped-locate-missing-052656651.html

當然,同樣的講法對於不法之徒也適用,在網上暴露個人資訊有機會招至意想不到的危險;如在日本就有過不止一次有人上傳自拍照片後、因為瞳孔的反光或背景中出現的建築物等被特定出居所、從而被歹徒上門非禮或爆竊的事件。所以在現今網路年代,真是要格外注意網路安全。

👉AI複製人聲 + deepfake 製作色情遊戲|網民擔心:AI電騙不遠了