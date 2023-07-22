每年6、7月，日本埼玉縣的灰斑鳩水上公園都會被多個團體包場搞「偶像水著攝影會」，當中最出名就是2018年起由漫畫雜誌主辦的「近代麻雀水著祭」，5年來已舉行了120次，一場影相會有數十個女仔參加。fans只需要支付1至2萬日圓，就可以入場影餐飽！



某影相會「玩大咗」大家都冇得影

然而今年5月，負責管理縣內各種遊樂設施的「埼玉県公園緑地協会」收到投訴，指出在灰斑鳩水上公園舉行的「フレッシュフェス2023 inしらこばと水上公園」有人拍攝各種內容過激的相片，當中更包括未成年的偶像。6月初，日本共產黨埼玉縣議會議員團在Twitter上發文，指活動中有未成年model，等同販賣兒童色情，指這些活動已觸犯日本的「都市公園法第1條：禁止租賃公園設施予人拍攝性商品內容」，事牛引發極大爭議，所有原定的泳裝攝影大會全部取消。

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有傳就是這個有AV女優參加的フレッシュフェス2023 玩大了，搞到大家都冇得玩。

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埼玉縣方面在7月17日發出指示，以及在3個縣內設施：灰斑鳩水上公園（しらこばと水上公園）、川越水上公園、加須はなさき水上公園，將嚴格執行以下指引。不過有網民就笑言指當局公布的PDF「太過圖文並茂」中的禁泳衣款式、過激動作示範圖太仔細，反而會有更多人有樣學樣照著影。記者找了知名Cosplayer 如 Enako、伊織萌、東雲海等人的IG，發現都是很常見的姿勢，大家以後如果要去日本旅行，記得不能在埼玉縣公眾場合，穿著以下泳裝、做出以下姿態拍照啦！

嚴禁利用構圖視錯、各種動作，令相片中人看來就像裸體一樣

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埼玉縣禁斷の泳裝

指示中不單只是講攝影行為，任何人使用埼玉縣的泳池、水上樂園，都不可以穿著一些太少布，很容易被水浪衝脫的泳衣，比如：超少塊布的Micro Bikini、眼罩Bikini以及有如《小魚仙》一樣的「貝殼Bikini」等等

《海賊王》白星公市、《小魚仙》件貝殼Bikini都不可在埼玉縣穿著。

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埼玉縣禁斷の泳裝攝影動作

指引中特別提到，嚴禁利用構圖視錯、各種動作，令相片中人看來就像裸體一樣。另外，也禁止了「手Bra」（脫去胸圍以雙手掩胸）、意淫地向鏡頭M字型「腿張開」、一些看上去似乎正在脫掉比堅尼上身胸圍、下身內褲的動作。

禁止「手Bra」（脫去胸圍以雙手掩胸）

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