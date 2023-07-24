外媒爆料PS5 Pro機體性能及發售日 Project Q疑似實機影片流出｜不經不覺PS5 PlayStation 5已推出兩年大半，玩家們也越來越關心PS5的半代升級「Pro」機什麼時候才會推出。最近就有外國遊戲媒體爆料，供出PS5 Pro的部份硬件性能及發售日期。



PS5 Pro外媒最新爆料 預定2024年尾發售

外國遊戲媒體「Key to Gaming」最近刊出關於PS5 Pro的爆料報導，指跟據其線人提供情報，PS5 Pro主機已在開發當中，代號為「Trinity」。而實際上關於PS5 Pro的試用活動已在進行中，並且大部份PS5遊戲開發工作室將會在今年11月尾收到開發用主機（Development Kit）。

PS並非第一次使用《廿二世紀殺人網路》梗的代號，如PS4 Pro代號為「Neo」、PSVR代號為「Morpheus」；圖為網上PS5 Pro概念圖片。

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至於大家最關心的PS5 Pro硬件性能方面爆料就未有提供太多情報，只提及PS5 Pro將會有30個WGP（Workgroup Processors，AMD的晶片架構；1個WGP等如兩個計算單元，作為比較，PS5普通版的處理器為18個WGP），亦提到PS5 Pro將採用速度更快的記憶體，每秒傳輸次數達到18000mts，比PS5的14000mts快了差不多三分之一。

爆料也提到PS5 Pro將會追求在4K解像度上提供更高更穩定的FPS，甚至還會有8K的效能模式，以及進一步提升的光追效果。爆料最後明確表示PS5 Pro預定在2024年11月正式發售。

而對此報導，知名爆料人士「InsiderGaming」的Tom Henderson則對這篇報導在推特上加以補充，指PS5 Pro所用的晶片代號為「Viola」；他表示知道這個代號對一般用家來說沒什麼意義，但這個代號已經在業界中流傳一段時間。

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https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1682477848869629954?s=20

Project Q亦有流出 指用Android系統或有無限玩法

推特用戶「@Zuby_Tech」（@Zuby_Tech）在Twitter上發表了一條長約30秒的影片，內容為Project Q的實機啟動畫面。Zuby_Tech並沒有使用Project Q來運行任何遊戲（當然很可能是因為Project Q根本尚未推出，PS5主機自然也未能支援），僅展示了系統界面以及機身和機背。

@Zuby_Tech

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值得一提是影片中的「Project Q」使用Android系統，因此若此影片為真，很有可能可以將Project Q用在玩PS5遊戲以外的功能上，例如看影片以至玩Google Play的手機遊戲等等。當然今時今日就算「有片」都未必為真，也不能排除是手工很好的人將Dual Sense拆開再駁上Android屏幕造假的可能性。

@Zuby_Tech

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