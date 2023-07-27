香港動漫電玩節ACGHK 2023前瞻 十大必去必影購物 / 打卡位介紹｜動漫節2023（ACG HK 2023 / 香港動漫電玩節）將於7月28日至8月1日一連5日假香港會議展覽中心舉行，《香港01》科技玩物頻道記者參加媒體優先預覽場，為大家直擊今屆十大必買、必影購買及打卡位，以便大家入場時可以「目標為本」，不用漫無目的地閒逛。



玩具模型類



1. HOT TOYS（F01）

動漫節常客之一，今年HOT TOYS的攤位非常搶眼，不單有《幪面超人 BLACK SUN》的真實戲服和其電單車「戰蝗號」展出，是東映官方授權空運到港，亦是該戲服、道具首次在日本海外展出。此外還有《Marvel's Spider-Man 2》的Peter Parker與Morale Miles的1:1雕像供大家打卡，攤位亦會展出《IRONMAN》、《星球大戰》Star Wars等多款玩具模型，無論是超級英雄迷還是特攝迷都不能錯過。

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2. 香港品牌玩具協會（HKBTA）（C19-C23 / D24-D28）

HKBTA今年連同19個品牌玩具公司出展，其中以Threezero及千值鍊的攤位最有睇頭，尤其Threezero的攤位放疊了大型《ULTRAMAN》及《宇宙騎士》雕像，就算不打算買玩具都可以去打個卡。

3. Bandai Namco（D01、C02）

講到玩具又怎能不提以高達模型Gunpla稱霸全球的Bandai；Bandai在今次動漫節中展區大小是數一數二，展出了Gunpla、Tmashiinations等多個品牌的玩具模型，還有《高達》系列電視動畫最新作《水星的魔女》專區，水魔fans、高達fans必影。另外是Bandai除了玩具模型也是主要遊戲發行商，在攤位內也有Bandai Namco Games的展區可試玩Bandai的新遊戲（但應該就沒有將於下個月推出的《Armored Core 6》試玩了）

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4. Yolopark（A11）

帶同了多款《變型金剛》的高質素大型玩具參展，全部為限量發售，靚到唔買來影吓相都抵。

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動漫 / 展覽類



今年正式通關之下可以重新邀請外國單位參展及嘉賓到場，今年動漫節也比之前兩三年多了展覽可看，而且不乏家喻戶曉的經典角色不全是「毒嘢」，相當值得一逛。

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5. 高達模型製作人全球杯11th錦標賽得獎作品展（C01）

每年動漫節恆例的高達模型王展，今年的作品水準同樣非常高，就算本身不是高達迷多款製作精美的模型都十分值得觀賞和打卡。

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6. Monchhichi 50周年展（A29）

人氣吉祥物Monchhichi誕生50周年，請來了來自世界各地的多位設計師設計出各款Monchhichi公仔參展。

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7. 加菲貓45周年玩家藝術品味展（A24）

展出由不同畫師創作的加菲貓彩繪碟及其他藝術品，喜歡的話更可以即場購買。

攝影：歐嘉樂

8. 木棉花（F29）

香港動漫代理商，今次帶來《鬼滅之刃》、《間諜家家酒》、《進擊的巨人》、《刀劍神域》、《出租女友》等多款人氣動漫作品的福袋及周邊精品。

攝影：歐嘉樂

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9. 港漫動力（B03）

雖然可能動漫迷未必有留意，但其實香港本地也不乏出色的漫畫家，今年在動漫節內就有「港漫動力」攤位，集位多位本地漫畫家展出其作品，動漫迷可以趁機會了解一下香港火「土炮」漫畫作品，會場內說不定還可以遇到作者本人。

電玩遊戲類:



10. csl x Xbox x PlayStaion x 任天堂（E13）

今屆csl繼續是動漫節大會的網路贊助商，亦聯同Xbox、PlayStation和任天堂三大主機陣營出展；csl攤位將連新港產模擬賽車遊戲《Rev To Vertex》出展，另外Xbox和PlayStation攤位都設有遊戲試玩，Xbox攤玩可以用小型電動車「Segway」來玩Forza 5，PS攤位就有PSVR2試玩。同時會場內購物也有優惠和贈品，例如在會場買Xbox Series等指定產品即可獲贈Xbox主題麻雀一副（沒錯是一整副麻雀）。

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11. 各款手遊展覽

在整個動漫節有多個手遊展區，首先有華為的AppGallery展區（E01），展出《幻塔》等數款可在華為AppGallery遊玩的遊戲。另外會場內設有「手遊電玩世界」展區（E39-E69），多款人氣手遊擺攤出展，如果目標是影遊戲角色Cosplay在這兩個展區機會較大。另外值得一提在TinyToy（D38）有《崩壞：星穹鐵道》的打卡位，說不定還可遇到專門過去的Coser，星鐵玩家可留意留意。

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12. Logitech G（F19）

旗下多款電競滑鼠、鍵盤、耳機等都以優惠價發售，另外每買滿指定金額即可獲贈《鬼滅之刃》滑鼠墊等精品。此外還會舉辦「快搶祭」，每日首3名客戶只要購買任何商品，即可加1蚊帶走該攤位內任意商品（少量款式例外），會用電競設備的玩家可留意去掃貨。

攝影：歐嘉樂

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