《鬼滅之刃 刀匠村篇》完結後，要等多一年才有新的動畫睇，好在於9月初，香港將會有一個大型《鬼滅之刃全集中展》，為各大「鬼滅粉絲」頂一頂癮。這個集平面、動畫、立體擺設與聲光效果於一身的體驗型展覽，已經開始了門票預購早鳥優惠！



全亞洲巡迴展、終於來到香港

自2020年起《鬼滅之刃全集中展》已相繼在東京及日本多個社市、台北、馬來西亞巡迴展出，深受動漫迷歡迎。這場盛大的動畫展現將引爆香港！於9月9日起在尖沙咀國際廣場舉行，為期近三個月。展覽匯集UFO社動畫版精髓，主題將圍繞《鬼滅》第1季動畫「竈門炭治郎立志篇」，場內分為多個充滿故事感的場景展區，令觀眾如入其境，感受鬼殺隊與惡鬼惡戰的驚險刺激。

7大場景｜齊齊成為鬼殺隊成員

包括【藤襲山】、【鬼殺隊總部】、【鬼之間】、【那田蜘蛛山之戰】、【全集中繪】、【無限列車】、【鬼滅學園】等7大展區

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動畫工作室ufotable 更繪製香港限定Q版人物，以及巨型「炭治郎」、「禰豆子」、善逸、伊之助及「炎柱」煉獄杏壽郎等5座3米高的充氣人偶，行完展覽、玩完攤合遊戲就可以影相打卡，獲限量紀念品。當然還有pop up store發售精美的會場限定周邊。

低至半價預售門票（入場連香港限定版證件套組）｜01Space

《鬼滅之刃全集中展》亞洲巡迴展香港站

地點：尖沙咀iSQUARE 國際廣場4樓

日期：2023年9月9日至2023年11月26日

參觀時間:星期一 至 星期日 — 早上 12:00 至 晚上 10:00 (晚上 09:30 正停止售票)

門票：

2023 年 8 月 13 日 公開發售（平台包括：01Space｜INCUTIX | Trip.com | kkday）

於 2023 年 8 月 12 至 9 月 8 日期間購票，即有機會獲得特典紀念卡及香港限定版證件套，詳請參考官方網站