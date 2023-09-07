香港PS Plus 加價｜會費加價超三成 1、3個月Plan都加 年費平170蚊方法｜PlayStation Plus 最近宣佈提高一年會費、加幅超過三成，全球玩家為之嘩然；最近網民更發現除了一年12個月會藉之外，香港地區的PS Plus連1個月及3個月的會藉都要加價。



香港地區PS Plus悄悄提高1、3個月會費 加幅約1成

早前Sony宣佈PlayStation Plus會費大幅上調三分之一，最近有網民發現Sony在繁體中文PlayStation Blog「悄悄地」更新了公布調高Plus會費的文章內容，宣佈香港地區的PS Plus 1個月及3個月會費均會上調。

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新的會費如下：

PlayStation Plus基本1個月定期服務：港幣48 -> 54元

PlayStation Plus升級1個月定期服務：港幣75 -> 80元

PlayStation Plus高級1個月定期服務：港幣85 -> 95元



PlayStation Plus基本3個月定期服務：港幣128 -> 135元

PlayStation Plus升級3個月定期服務：港幣215 -> 220元

PlayStation Plus高級3個月定期服務：港幣239 -> 250元



加幅約為5~11%，越貴的Plan加幅越小。

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https://blog.zh-hant.playstation.com/2023/09/01/20230901-psplus/

值得一提是暫時已知只有香港地區的1、3個月會費是有加價，其他地區未有相同安排。不過香港地區的PS Plus一直都比其他地區便宜；未加價前香港地區的1/3個月PS Plus分別為48和128港元，而美服則為10美金和20美金，即約78港和156港元。因此加價後港服仍然比歐美地區便宜。

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一個方法一年慳170蚊月費

會費一口氣加了3成無疑很肉赤，面對加價，有玩家提出一個方法可以每年節省170元的會費：方法就是辦一個中國服的PSN然後在中國服購買PS Plus，現時中國服的PS Plus基本價格為一年239人民幣，折合約港幣256元，比香港PS Plus基本的425港元平了170元，平了足足4成。

而由於PS Plus的連線服務是可以於「常用PS5」上共享（PS5中稱為「主機共用」）；因此只要在購買中國服的PS Plus後將自己PS5設定為「常用PS5」後，即可換回自己「本尊」帳號或其他地區的PSN帳號使用連線服務，並不會限定於只能玩國服PSN。

創立中國地區PSN帳號及設置「常用PS5」方法：



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平月費代價是沒有每月免費遊戲

但是這個方法雖然能使用較便宜的月費，但就會沒有了雲端存檔功能（因為你是用別的PSN帳號來玩遊戲），也沒法領取香港地區的每月免費遊戲：國服只有「當月免費」遊戲，這些「免費遊戲」只能在PS Plus有效期間遊玩，不像其他地區的每月免費遊戲只要領取了之後，就算斷了月費也仍然可玩。

因此雖然會費平了4成，但是能獲得的服務和福利都較少，「有辣有唔辣」看玩家自己取捨了。如果你十分肯定自己只需要PSN的連線遊玩服務、連雲端存檔都沒有需要的話，可以考慮一下以上的方法。