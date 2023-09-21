PS5 Slim 真的不遠了？｜ 網傳其機身超薄風扇現身 自己都買到｜最近遊戲界的爆料真的非常熱烈，繼早前連珠炮發的Switch 2及GTA 6爆料之後，最近又有PlayStation 5 Slim PS5 Slim相關爆料，而今次更並非是純吹水而是有相睇：網傳PS5 Slim所採用的散熱風扇真身現身，玩家甚至可以自己購入一個來玩玩。



外國推特（X）爆料 PS5 Slim用散熱扇真身有圖

稍早時份，外國一位名為「town MT」（ @MTtown0411）的推特（現X）用戶發表帖文，分享了其聲稱為PS5 Slim機身所使用的散熱風扇照片。值得一提是經常爆料PS5 Slim 消息的另一推特帳號（@BwE_Dev，就是之前發表了PS5 Slim機身影片的帳號）也轉發了這則貼文，加上原文及town MT帳號現已被刪除，可能就代表該帖文分享的真的是PS5 Slim所用的散熱扇。

https://twitter.com/MTtown0411/status/1702924013167837246

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這組散熱風扇的型號為「G12E12MS1AH-56J14」，目前可以在AliExpress網站上可以買到；該風扇由「YINWEITAI YINWEITAI Store」出貨，更標明是「新的PS5用散熱風扇」，價錢也不貴僅30美元（約234港幣）。不過在撰文之時，由「YINWEITAI YINWEITAI Store」出貨的風扇已下架；但用該型號在AliExpress搜尋的話，則仍然可以找到該風扇，只是改成了「靜音雪櫃散熱風扇」。

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單看外觀的話這個型號的散熱扇和現時PS5的散熱扇的確十分相似，而且尺寸亦相若；間接證實之前傳出PS5 Slim的機身尺寸和標準PlayStation 5相比並沒有太大差距只短了5公分。

https://twitter.com/MTtown0411/status/1702924013167837246

上個月推特用戶「BwE」（@BwE_Dev）在Twitter（現「X」）上載了一條PS5 Slim的實物展示影片；影片所見，其單手握著PS5 Slim輕鬆無壓地將主機前後上下翻轉展示各種角度，有可能其手中的PS5 Slim主機僅為外殼裡面並沒有零件；又或者是機身真的很輕，單手都可以輕鬆舉起任扭任擰。完整內容可到下文觀看：

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https://twitter.com/BwE_Dev/status/1690098165490548737?s=20

而在7月份時，微軟收購動視暴雪的FTC訴頌案提交的檔案（可於外國公開法院文件的網站中找到）「爆料」，指出微軟預計今年稍後時份PlayStation將發佈PlayStation 5 Slim，定價估計為399.99美元。

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