小丁婚外情遭揭發、丈夫崩潰FB爆料+放閃卡報復｜女方疑自尋短見｜台灣知名已婚cosplayer「小丁」被指控其偷食（出軌/偷腥）長達兩年，其老公更在Facebook貼出其出軌時的「閃卡」作證明大爆料，成為動漫、Cosplay界近日一單大新聞。



知名已婚cosplayer小丁偷食 老公發文爆料兼放閃卡

知名已婚台灣cosplayer「小丁」（こまち）的Facebook專頁在9月26日晚上發表一篇轟動宅間的帖文：帖文開首指發文者並非小丁本人而是其老公「傑路」，內容指小丁在過去兩年間和台灣繪師、亦是傑路認識數年的朋友「香吉弾」出軌攪婚外情。

小丁（網路圖片）

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知名大尺度coser常拍野外露出 老公傑路做攝影賣相發大財

小丁是一個在宅宅（尤其是老司機們）之間相當有名的Cosplayer，現時在推特上有超過60萬follower，雖然不及enako、伊織萌等天后級人馬，但也已經是cosplayer界中頂級大手。而她出名在於除了一般的cosplay之外，還會在Pateron等付費網站上出售自己的成人 / 色情Cosplay照片集；而且照片的尺度頗大，內容包括野外露出、乳環等等，以下為部份尺度上能夠公開的小丁Cosplay照片（圖片來自網路）：

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傑路以老婆帳號發文大爆小丁偷食細節

傑路指在2022帶同小丁前往日本定居和工作，但自從移居日本後小丁「異常的想要回台灣」令其起疑心，原來在當時小丁和香吉弾就已經在私下來往，甚至會進行出軌cosplay性愛；直到有一晚傑路在關心小丁有沒有睡好時（記者按：估計是有意或無意看到小丁的手機訊息），才發現了這段婚外情。

傑路在帖文中表示自己手上已有大量兩人間的對話記錄，甚至在電腦中發現兩人出軌時拍攝的床照，並在帖文中公開了一部份這些出軌證據；還表明有更多照片因尺度問題沒法在Facebook張貼，由於原Post已經被刪除，以下圖片為網民截圖保存的版本：

https://lihkg.com/thread/3511434

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傑路公開的小丁出軌床照

傑路指「不被愛的才是第三者」，選擇退出這段感情，並已經和小丁討論過離婚，而小丁亦因而選擇輕生；幸好帖文亦指傑路及時將小丁救回。傑路亦提及小丁患有躁鬱症，亦並非首次嘗試輕生；可能她因為病情影響而對自己的作為沒有自覺，也不知道何謂真正的幸福。傑路表示並不怪責小丁，但亦在帖文的最後強調絕不會放過香吉弾，亦會採取法律行動。以下為部份傑路公開的小丁出軌床照（同為網民截圖保存版本）：

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小丁本人輕生預告錄音剖白 惟網民不同情

原來在昨晚的爆料文章公開之前，小丁的Facebook帳號上傳了一段錄音，內容相信為小丁本人輕生前的剖白；錄音具體內容為表示自己和老公的感情生活並不美滿，所以去找了「我一直很喜歡很喜歡很愛很愛的人」，亦感謝他們陪伴自己。

錄音亦有提到與凜花和萌哥的3P傳聞，但錄音對此不置可否；錄音最後表示「我的死不是因為任何人，我也沒有在氣頭上，我也希望能夠和你們繼續下去」，但是「沒有辦法了」。

https://www.facebook.com/100024556059637/videos/874199197387199/

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人命關天的輕生預告錄音，不少人均留言集氣支持小丁和勸其珍惜生命；不過也有不少網民對此不表同情，留下「劈腿很棒」、「出軌還有人送祝福，我腳踏四條船的話是不是要開慶功宴」等等。

另外在小丁出軌、輕生事件爆開之後，另一台灣知名cosplayer「沖田凛花」亦在推特（Twitter，現X）出來回應事件；指小丁在今次出軌之前，就已經跟她的前男友玩過3P，還爆出傑路曾向沖田凜花爆出小丁曾向傑路建議要不要和沖田凛花及其前男友4個人玩交換配偶（4P），並貼出傑路和她的私訊截圖作證。當然有關3P等的指控都是沖田凜花的說詞，信不信就看自己；大部份網民的反應亦都是「貴圈真亂」。

https://x.com/okitarinka01/status/1706698010871341058?s=20

也有網民找出傑路以前的發言來「鞭屍」，因為傑路也是小丁的攝影師，並藉著販賣大尺度cosplay照片賺了不少錢；更曾公開發言指自己「賣色圖不代表我喜歡別人騎我老婆」、「看著你們的羨慕眼光才是我成就感的來源」；如今老婆小丁出軌，網民就來挖苦傑路「你現在感覺如何了」。