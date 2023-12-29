CCSToys 魔裝機神開箱｜ Cybaster 賽巴斯塔 合金試玩報告｜中國大廠CCS Toys的鐵魄系列大型合金完成品，經過天元突破、多款鐵甲萬能俠及三一萬能俠後，新嘗試推出《超級機械人大戰OG》機體《魔裝機神》Cybaster！即睇究竟好唔好玩。



烈風！疾風！！賽巴斯塔！

先利申，小時候打《機戰》很愛用Cybaster，行動力高、回避力勁，更可以二回行動（甚至3回）行動，地圖砲會避開自己人只打敵軍，非常好用。把玩它時心中自然響起愛它更是因為已故歌王水木一郎與JAM Project主唱的主題曲《熱風！疾風！サイバスター》，所以整體評分是有加成、有偏心的。

CCS Toys 魔裝機神 Cybaster 售價HK$1,780（鍾世傑 攝）

魔改造身型、網民反應好壞參半

CCS Toys 的鐵魄系列都以大盒、墜手為賣點，多數都是出《機戰》中的厚甲「超級系」robot，今次就挑戰《機戰》系列最具代表性的原創機體：由安藤正樹駕駛的風之魔裝機神Cybaster。在遊戲中如銀色飛鳥、疾風飛翔的Cybaster，經CCS Toys「魔改造」後主色被調暗、整體線條加粗，變成一位灰銀色厚裝巨劍士，在網上公布時網民反應好壞參半，但市面已經有很多跟足原設定風格的Cybaster模型figure，來一隻魔改版豈不有趣？

機體前／後（鍾世傑 攝）

金屬銀上色偏暗、卻令LED閃燈更突出

CCS版將Cybaster一身金屬銀色調暗了，相信是想令全身8粒內置綠色LED燈更搶眼，配上內置綠色漸變LED燈的魔法陣圓型display stand，真是型到地裂。但記者自己最終都認為，其實銀色真的可以淺色一點點，會更完美。提到這8粒LED燈，各自都使用了可拆式設計，拿出來換電時非常方便，但記者自己就略嫌在扭動作時有點易掉甲，且Cybaster有很多尖角位，如果重重掉在地上，很容易會刮花或崩角，所以建議扭動作／或變身為凰鳳型態「Cybird」時，不如先拆除了雙肩，前臂這4組特別易甩的部件，變好之後再重新安裝。

綠色漸變LED燈的魔法陣圓型display stand，真是型到地裂（鍾世傑 攝）

CCS將機體主色金屬銀調暗，相信是想令全身8粒內置綠色LED燈更搶眼。（鍾世傑 攝）

全身合金、擺動作考功夫

CCS Cybaster全身骨格均為金屬製，再套上金屬上色的塑膠裝甲，有雙膊有拉出式關節，前臂能90度上提對摺，雙腳亦能夠屈曲達110度左右、腳板貼地性也很好，唯一要彈是沒有拉出頸關節，頭部幾乎是無法向上提起，擺動作後的微表情略為失色。但可能機體真的太重了，且Display stand接駁figure的組件太細粒，不時會hold不住整隻向前／後倒，真的需要好好改善，否則就浪費了水準極高的CCS Toys 魔裝機神Cybaster。

Display stand接駁figure的組件太細粒，不時會hold不住整隻向前／後倒。（鍾世傑 攝）

+ 1

武器量少質優

Cybaster的主武裝為長度跟figure身高一樣的大劍「冥王神劍」，並附一個小配件方便劍刃插地擺放，另有兩部由貓型使魔「小黑、小白」駕駛的小鳥型使魔機（浮游炮），機仔細細卻很精美，頭、翼、尾巴、腳仔都可以扭動，還附有專用地台、透明綠色魔法陣及藍色噴射飛行effect parts，非常豐富，為動作甫士比較單調的Cybaster增加了玩味。

Cybaster的主武裝為長度跟figure身高一樣的大劍「冥王神劍」（鍾世傑 攝）

Cybird變型加了原創gimmick

Cybaster可以成鳳鳳不死鳥型態「Cybird」，由於魔改後Cybaster變了甲組腳，一對「鳳爪」加上「雀頭」其實看來更像三頭龍，CCS Toys都有用心去補完設計，在膊甲、小腿後背兩個位置加設了拉出式的「爆甲」小玩法，更附有透明藍色的effect parts，在變型前／後都可以裝上去，帶出一種使用超必、高速飛行的感覺。

Cybird變型加了原創gimmick（鍾世傑 攝）

膊甲可以拉出兩重layer，另附藍色effect parys（鍾世傑 攝）

小腿後背都有換裝「爆甲」玩法（鍾世傑 攝）

優點、弱點也明顯的作品：85分

CCS Toys 魔裝機神Cybaster，我給85分。它是一款優點、弱點都非常明確的作品， 外型超高分，可動方面其實都有心做好，唯此廠就是改不了樣樣配件都用料重手，最終有點hold不住動作及常常甩裝甲的弱點。買回來後擺好動作，放上玩具架「供奉」已經很正斗，想扭公仔、想擺甫士影相，還是建議你另外買一盒Bandai HG模型，各善勝場互幫不足。

CCS Toys 魔裝機神Cybaster開箱（HK$1,780.00 ／精品玩具代理）（鍾世傑 攝）

CCS Toys 魔裝機神Cybaster開箱（HK$1,780.00 ／精品玩具代理）