超級瑪利歐RPG｜Switch《Super Mario RPG》已於本日(11月17日)發售，這作品為1996年於超級任天堂發行的同名遊戲重製版，遊戲保留原作經典元素，且以Switch的畫質呈現，不單只讓老戰友重溫當年，新玩家亦能開心enjoy。當時任天堂未與Square（當時未跟Enix合併）反面，這款將Mario世界觀融入角色扮演遊戲的作品，其實是由Square製作，不過重製版已非「四方廠」負責，一齊來看看水準有沒有跌wett。



熟悉的故事、全新的玩法

Mario連續在USJ主題公園及荷里活版電影中取得大成功，可見這遊戲角色，老中青機迷都喜歡！故事都是例牌菜，正當玩家操作瑪利歐拯救被庫巴綁架的碧姬公主時，庫巴城堡上方忽然天降巨劍，能夠實現世人願望的「星星之路」被此巨劍破壞，並化成「星星碎片」散落各處，瑪利歐將在收集過程中認識新夥伴，展開一段奇幻冒險。但熟悉的動作過版情節，卻改以日式回合格RPG去呈現，非常新鮮。如果你是老機迷，就一定要重溫、未玩過超任《超級瑪利歐RPG》的新玩家，更應該襯Switch重製經典，試試這款不一樣的Mario。

超級瑪利歐RPG

超任舊作高清化，高品質動畫玩得投入

視覺效果上，Mario RPG 重製版無疑是一次大幅提升。人物模型精緻了很多，背景也增加了更多細節。玩家可以在更精美的世界中冒險，也能更清楚看見瑪利歐世界獨特的敵人及物品設計。部分重要劇情也改以高品質動畫呈現，令新一代玩家玩起來都不會有過時感覺，在現代化畫面下重溫當年SFC的神作。

超級瑪利歐RPG截圖

新增「動作指令」既是RPG也考反應

基本舞台都需要用Mario的跑動、跳躍去找出路，解開機關探索迷宮每個角落，不過撞到敵人時，就變成日本式RPG，以回合格，以選擇指令去發動攻擊，不過重製版新增了「動作指令」系統，透過在攻擊動作時機，在看到巨在「！」時按下按鈕，可以強化該招式的效果。

撞到敵人時，就變成日本式RPG，以回合格，以選擇指令去發動攻擊

重製版新增了「動作指令」系統，透過在攻擊動作時機，在看到巨在「！」時按下按鈕，可以強化該招式的效果。

另外也增加了連擊計數器，連續成功動作指令可以蓄力發動全體增益效果。玩家也可以蓄力發動三人合作必殺技，展現瑪利歐世界獨特的合作招式。這些新要素提升了戰鬥的趣味性，也讓玩家更能掌握時機發揮各招式的最大效用。

蓄力發動三人合作必殺技，展現瑪利歐世界獨特的合作招式。

+ 1

多種改動配合現代玩家需要

遊戲也不是完全搬字過紙，有根據Switch是一部「半手提機」而作出改良：例如自動儲存、直接從地圖選擇目的地、物品欄位整合等……減少操作上的麻煩，令遊戲玩起來更爽快、更流暢。另外，隨身道具系統亦有改動，當收集得來的item超過上限，會自動存放在瑪利歐家中，所以玩家不用因為儲物空間不足必須放棄收集得來的items。開發團隊尊重經典之餘，也照顧今時今日的機迷需要。

值得推薦給不同年代的Mario Fans

綜合以上幾點，可以說《Super Mario RPG》重製版作為一碟「炒冷飯」炒得很出色，保留原汁原味之餘也作出不少玩家們期盼已久的改進。無論是原作黨或新玩家，都能感受到開發團隊對這款經典 IP 的用心。它既懷舊又新鮮，值得推薦給不同年代的Mario Fans。



機種：Nintendo Switch

類型：動作RPG

發售日：2023/11/17

發行商：任天堂 Nintendo

遊玩人數：1人

對應語言：繁中／簡中／英／日／韓／法／義大利／德／西班牙／荷蘭

所需容量：約8.0GB

售價：＄429港元