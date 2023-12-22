Sky X Studio 黑三一萬能俠Black Getter 開箱｜上個月才試玩了香港新廠Sky X Studio的水桶腰《真三一萬能俠｜地球最後之日》水桶腰版Getter 1，第2彈黑三一萬能俠Black Getter12月尾又派貨了，HK01率先取得sample，馬上為你開箱。



流龍馬專用機｜武器版比原色更多

在動畫《真三一萬能俠｜地球最後之日》中，三一萬能俠1號駕駛員流龍馬，十多年前涉嫌殺害早乙女博士而入獄，後因地球大災難急需駕駛員而獲釋，流龍馬此後就改用一部單人駕駛的黑色Getter 1，身型同樣是OVA版的水桶腰，臉上戴上銀色面罩、披著黑紅色布披風、左手手背有把巨型刀刃。

Sky X Studio黑三一萬能俠Black Getter開箱（鍾世傑 攝）

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玩具同樣大把武器玩，雙拳可以加裝金色尖釘，有1對加長版似足Marvel「狼人」，手持武器除了雙飛斧還有一對手槍，Figure還追加了1對機關槍（與原色三一那對同款），武器裝備齊全而且沒有分拆上市當DLC散賣，$1,798抵玩。

底座上可加裝可以扭曲的金屬支撐臂。（鍾世傑 攝）

Figure還追加了1對機關槍，算好多武器裝備，1700蚊抵玩。（鍾世傑 攝）

外觀滿分｜布披風內藏鐵線任你扭

跟原色版Getter 1一樣，黑三一部份裝甲為原膠料無上色，不過隻黑色膠的金屬感又幾好，而且調色精準，原色塑膠件與上色合金件沒有色差，加上關節及細節位金屬上色精準無出界，布製披風亦非常出色，以黑／紅兩片尼龍布料縫製而成，內有3組鐵線，可自由扭動增加動感，外觀非常良好無投訴。

雙拳可以加裝金色尖釘，有1對加長版勁似狼人（鍾世傑 攝）

雙拳可以加裝金色尖釘，有1對加長版勁似狼人（鍾世傑 攝）

水桶腰好扭得｜裂甲紙尿片不影響可動

Sky X Studio合金玩具神還原肥仔身型，並加入「裂甲」設計細節，下盤那片黑色「紙尿片」亦有4片分件，每片均可獨立扭動，不會阻礙雙腳提起及扭動，外觀與可動間的平衡拿捏出色。下盤的可動性記者給90分，腰部雖肥但都可以前後扭。這動作需要用盡水平提手、彎腰、提腿、曲膝、拉出腳板球型關節等細節才做得到，不過雙膊的拉出關節一如原色三一般做得些微太鬆，如手持非常重的武器，關節有機會「條條fing」。

這動作需要用盡水平提手、彎腰、提腿、曲膝、拉出腳板球型關節等細節才做得到。（鍾世傑 攝）

無戰損外甲｜但有合體背景地台

有人認為，Sky X Studio 黑三一萬能俠Black Getter 飛走了原色版幾件戰損替換裝甲，理應減價。廠商做法是在巨型logo字地台及一支可扭曲的金屬支撐臂以外，加入2件機械倉庫背景板。當你買齊第1彈原色Getter 1、第2彈黑Getter、第3彈Dragon Dragon，各自附送的地台組件parts，最終可合體成一個爆有型又多細節的機械倉庫！雖然暫時未齊3隻三一合金無法組合成格納庫，不過可以連同附送的角色神隼人迷你人型一齊當情景拍照，所以不會覺得CP值比原色三一低。

附送的地台組件parts，最終可合體成一個爆有型又多細節的機械倉庫，單獨亦可當拍照背景。（鍾世傑 攝）

附送角色神隼人迷你人型（鍾世傑 攝）

年尾玩具貨量少｜留意出貨日期搶購

Sky X Studio 上隻三一市面已經賣斷市，黑三一向來人氣高企，而且出貨期撞正年尾，通常貨量都會比較少，很可能極快冇貨，如果睇中又沒有預訂，記得留意各大玩具鋪的facebook，捕實出貨日子，Dog Run去搶。

Sky X Studio黑三一萬能俠Black Getter（$1,798）

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Sky X Studio黑三一萬能俠Black Getter（$1,798）

售賣點：精品玩具