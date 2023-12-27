外國YouTuber花5年挑戰蒙眼爆機慘遭連登仔嘲笑:不如學個技能實在｜電子遊戲市場發展越趨蓬勃，電子競技、打機直播等相關產業也同樣急速發展，「打機賺錢」已不再是夢；但不少人的認知仍然停留在「打機只能是娛樂、不務正業」的守舊印像。最近外國有一位遊戲YouTuber花5時間終於完成一個蒙眼打機挑戰，卻慘被連登仔嘲笑為「無意義」。



外國YouTuber花5年挑戰蒙眼打通超高難度關卡

連登用戶「一ノ瀬美空」日前在lihkg連登討論區中發表帖文「呢個癲佬玩同一關玩咗二百萬次，終於全程唔望mon過到關」，貼出了外國遊戲YouTube頻道「WorldGame」的一條最新影片，內容是蒙眼挑戰節拍過版遊戲《Geometry Dash》中數一數二難的關卡「Level 14 Clubstep」。

樓主指出此遊戲本身就以高難度見稱，而Clubstep更是其中最難的關卡之一，即使正常遊玩也要花很多功夫才有機會過關，樓主指自己也試了幾百次才過關。

https://lihkg.com/thread/3584048

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據指WorldGame早在5年前就開始挑戰蒙眼通過此關，近兩年更是投入所有時間集中訓練，最近才終於挑戰成功。WorldGame更分享他在5年內合共挑戰該關卡次數超過200萬次，按下跳躍鍵的次數更是超過1億次。而在這些付出後終於達成了目標，在影片的留言區亦充滿致敬和恭賀的留言。

https://www.youtube.com/watch?v=tlpd2-mSCw8

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連登仔嘲咁樣打機浪費時間無意義 瞬間被圍攻

帖文引起熱烈討論，撰文之時已有14頁回覆；然而有趣的是回覆並不是集中於WorldGame達成的創舉本身，而是有人認為這種挑戰浪費時間、無意義，直指「呢D所謂電競真係浪費生命」、「勁係勁但無咩意義，同背圓周率一樣」、「練到咁但無辦法用返喺第二樣嘢度」、「隨時用咗3萬幾個鐘，不如學個實在啲嘅技能」，並不太欣賞WorldGame的挑戰。

https://lihkg.com/thread/3584048

不過很快就有更多回覆駁斥這類「無意義」言論，指意義是由人所賦予，追求自己的目標，而且WorldGame打機挑戰也不傷害到任何人，旁人不應該說三說四。亦有人認為將功利和意義劃上等號、不賺錢的行為說成無意義十分反映香港人的市儈；再指出WorldGame有超過30萬訂閱，要經過YouTube營利並不困難，將時間投資在經營頻道賺取流量會比「學技能」賺到更多錢。更有人直斥這些無意義論尤如「廢老」，都是現實生活過得不如意、找不到生存意義的人，才需要這樣貶低他人來自我肯定。

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不單是這篇連登帖文，網上其他地方和現實中也常見到「打機無用」、「做其他有意義嘢更好」之類的言論。

按圖放大連登熱議外國YouTuber花5年挑戰蒙眼爆機：



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記者十分佩服WorldGame堅持不懈的毅力和對這款遊戲、這場挑戰的投入和決心，不過說實在，記者也覺得用5年時間來練習一個關卡確實很長，換了是記者也可能會考慮其他使用這段時間的方法；畢竟如果放棄這個挑戰，便可以將時間用來玩其他遊戲或進行其他的挑戰。但無論如何，WorldGame完成了一個過去從未有人達成的創舉，也達成了自己多年的心願，當然是值得恭喜的一件事。