網傳高橋陽一引退｜足球小將雜誌最新流出圖片指漫畫將於今年完結｜足球小將（隊長小翼）系列漫畫由1981年開始連載，40個年頭後系列累計發行量已超過9000萬部，是世界上知名度最高的足球漫畫；以至於不少世界級球星也都曾公開表示其足球生涯受過《足球小將》影響。而在足球小將連載至今43年的最近，有流出指高橋陽一即將從漫畫家引退，整個《足球小將》漫畫系列亦會完結。



網上流出足球小將雜誌最新刊圖片 指高橋陽一正式宣佈引退

目前足球小將系列的最新連載為《足球小將Rising Sun The Final》，在每三個月發售一次的Grand Jump增刊《足球小將雜誌》（キャプテン翼マガジン）上連載。而最近在網上就流傳最新的《足球小將雜誌》圖片流出，兩張圖片為高橋陽一給讀者的信，指《足球小將Rising Sun The Final》以至整個《足球小將》系列都將會在下一期的《足球小將雜誌》第20期完結；而高橋陽一本人也將從一線漫畫家引退。

網上流出的《足球小將雜誌》截圖（網路圖片）

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高橋陽一在信中提到決定引退的其中一個原因是自己年事已高（63歲）；他表示雖然自己目前仍然身體健康，但如果繼續執筆的話，終歸會無法掩飾體力衰退的情況，指自己全盛期可以每個月畫80頁以上，現時每個月畫50頁已經相當勉強。他也提及自己有老花導致作畫困難、因年輕已高難以再去學習數位製作、過去兩三年因新冠肺炎疫情對連載帶來影響等困難。

網上流出的《足球小將雜誌》截圖（網路圖片）

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他更提到自己早在2005年開始連載「Golden 23」篇時，就已經考慮要在奧運篇完結時引退；只是當時考慮到長期支持的讀者，才沒有在當時公開想法。

注意圖片僅為網上流出、沒有官方實證，因此並不排除圖片為假的可能；而記者查找流出圖片水印所寫的網址「ncdnicolito.info」，亦未有發現最新第19號的足球小將magazine的圖片。但值得一提是最新一期的《足球小將Magazine》第19號將於1月5日發售，而封面更寫明將有「高橋陽一老師的超重大發表」；和流出指高橋陽一引退一事不謀而合。

https://www.fujisan.co.jp/product/1281702253/next/

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連登熱議：早完早著

相關流出在連登討論區也有人發帖討論，撰文之時已有11頁回覆討論熱烈；大部份留言均沒有對本作表示不捨，反而認為「早完早著」：畢竟高橋陽一也不年輕了，同時足球小將的連載進度也越來越慢，一場波往往畫幾年先踢完。而足球小將又因為會和比照現實世界的球員，但連載速度不夠快的當下往往「時空錯亂」，例如當年在road to 2022登場的李華度，在現實中早已掛靴，但在漫畫中就仍是現役球員。

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