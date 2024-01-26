HG 飛昇自由高達模型開箱（振揚自由鋼彈）｜高達SEED Freedom 劇場版已在日本上映，兩部新主角機中的HG 1/144 飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型已經上市，即睇開箱及組合過程報告。



HG 1/144 飛昇自由高達 優點/缺點整理

反正全世界都已劇透了，的確，全新機體飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 只是電影版前期機體，後面就換乘改良型 Mighty Strike Freedom 了。這部中期機最大特點是加設了Wing Gundam 式的「瞓底當變飛機」玩法，究竟好唔好玩？型唔型？

評分：80分

優點：粉紅透明特效及粉藍透明光盾的遍光用料發色超靚。變型前後都很札實、用手搖動也沒有鬆動的感覺。

缺點：9成位置都已分件分色，素組已很終於原設定。比較具爭議的是雙翼上的白邊需要用貼紙補色。



SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

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頭部｜線條明顯比過去的HG更有立體感，不過很多人不太喜歡新自由的嘴巴是白色的。

SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

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身體部份｜完全分色，雙膊關節可向前拉多一格，腰可前後左右擺動。髖關節也是雙重轉動軌，增加雙腳上提的幅度。

SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

+ 2

雙臂｜幾乎沒有任何夾口，膊甲許小噴咀都已分色，為配合MA變型更做了多一重關節，對雙手擺動阻礙極微。

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雙腿｜線條比過去的自由高達更幻更圓滑，不過對比同期發售的MR魂版，HG版就沒那麼長腿；分件出色極少夾口，而且八字開腳幅度超高，腳板貼地性好，唯改成「高踭鞋」設計就不是人人能接受。

SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

背翼｜因為飛昇自由高達可變MA，背翼中間多了一組可以向上反的「飛機頭」部件，分色分件非常細膩，機頭甚麼有一對小小的可收納定風翼，極有心思。用色方面雙翼變為藍黑底+白邊，中間又有一對長砲，造功出色夠薄夠輕，唯一可惜是白邊需要用貼紙補，但也有好處，就是令背翼更輕更薄，不需使用action base支撐架也能穩定站立。

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+ 4

武器及盾牌｜武器除內置的雙翼主砲／和腰砲，還有一對光束刀、1把光束來福槍、光盾，以及一個可變成遙控子機的實體盾牌。全部分色分件都非常出色，砲口有分件；光束來福槍以三文治式夾件，左右兩塊件有通窿，只要簡單用marker上色，就增加了細緻度。

SEED劇場版 HG飛昇自由高達 Rising Freedom Gundam 模型開箱

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+ 6

變型玩法｜很多人覺得變型多餘和簡陋，但其實這種變型自從Wing Gundam 和靈格式都一直存在，將盾和槍硬生生串在一起，機體在旁邊看有點太厚。好在變型並沒令到機體結構鬆散，高身腳比例都算靚；所以，不喜歡變型就別去變啦。

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+ 2

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本文圖片來源：Gundam Base Blog