Xbox官方暗示將參戰手提遊戲機市場 稱下代主機有最大技術飛躍｜Xbox在最近的官方Podcast中有多個重磅消息公開，而且並不單是Xbox / PC遊戲玩家，即使是PlayStation和Switch玩家都值得留意。



Xbox官方Podcast發表多個重磅消息 非Xbox玩家都關事

Xbox在最近的官方Podcast中有多個重磅消息公開，首先提到的是將會有4款Xbox獨佔遊戲移植至其他平台（PS5 / Switch）；不過Microsoft Gaming CEO Phil Spencer亦表明這並不代表Xbox會完全扭轉現時的遊戲獨佔及發行策略，這幾款遊戲會進行移植是有獨自的商業考慮。

https://www.youtube.com/watch?v=KGlD9SO3rKU&ab_channel=Xbox

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Phil Spencer並沒有公開4款遊戲的名字，但表示那些遊戲的團隊已準備很快就會正式發表，Phil不想搶走他們的發布機會，但就表示該4款遊戲中有兩款是長期營運、擁有玩家社群的服務型遊戲，另外兩款則是較小型的作品。Phil亦明確表示《Starfield》星空及《Indiana Jones and the Great Circle》並不在該4款遊戲之內。

因為已表明是有社群的服務型遊戲，一般都認為將會移植的是《Sea of Thieves》。

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Podcast中也提到未來將會有更多動視暴雪Activision Blizzard的遊戲登陸Game Pass，在3月28日《Diablo 4》暗黑破壞神4就會加入Game Pass。另外Podcast中也提到在今年6月將會有更多關於遊戲的發布。

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表明Xbox正計劃下代主機 更可能有新手提機

除了遊戲之外Podcast中也談及Xbox主機，Sarah Bond（Xbox總裁）表示已經對下一代Xbox主機展開投資，並保證這會是「史上升級幅度最大的換代」（greatest generational leap）。

下一代Xbox的概念圖片（網路圖片）

另外雖然沒有在Podcast中提及，不過在Phil Spencer在最近接受外國媒體The Verge訪問時，就透露Xbox的手提遊戲機並不是沒有可能：他在訪問中指「對Xbox的硬件開發團隊十分自豪」、「認真考慮推出一部別具創意的主機，很期待讓硬件團隊釋放他們的創造力」。

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https://www.theverge.com/24073666/microsoft-gaming-phil-spencer-interview-ps5-switch-games

Phil繼續表示「我們在不同種類裝置上看到商業機會，當我們準備好之後就會發表關於未來的硬件計劃」、「我是手提遊戲機的忠實fans，但目前沒有東西發表。」總結而言就是表示有意向參戰手提遊戲機市場，不過尚未有詳細可以公開。

現時市面上已經有不少PC手提遊戲機，像是Steam Deck、ASUS的ROG Ally、中國的AYANEO等，市場反應均正面；加上任天堂Switch實際等如半部掌機，Xbox有興趣加入市場亦是不無道理。

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除了各手提PC遊戲之外，連Steam Deck也可以經瀏覽器遠端遊玩甚至直接安裝Windows 11來玩PC Game Pass，Xbox想出一部掌機讓Game Pass玩家手提玩亦是合理。

PlayStation都開始推跨平台

值得一提是Sony近年也積極將自家的第一方遊戲移植至Steam，最近甚至公開表示將會積極推動跨平台遊戲；不知道是同為營商者大家看到相同的商機，還是兩者「化敵為友」合作/良性競爭關係的開端呢。

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