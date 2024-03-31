腸胃健康｜噁心竟是小腸發炎惹禍？一文看清每段小腸的不同功能

台灣47歲張小姐，最近經常頭暈噁心，就算休息很久，還是一樣，結果檢查發現，竟然是腸子發炎，導致營養吸收不足，發生貧血，維他命B12不足導致。醫師表示，每段小腸的功能都不一樣，建議身體出現不尋常的症狀，一定要及時就醫，進行治療和飲食調整。



台灣桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志指出小腸連接胃和大腸，主要可以分為上端的十二指腸、中間的空腸、下端的迴腸，負責大部分營養物質的消化和吸收。小腸的內壁有絨毛和微絨毛，增加了吸收表面積，而這種結構的設計讓小腸成為人體吸收營養最有效的部位。

每段小腸都有不同功能吸收營養？（按圖👇👇👇）

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十二指腸負責吸收：鈣質、鐵質

1. 鈣質

依賴於腸道微絨毛上的鈣結合蛋白，幫助鈣質吸收。鄭泓志補充，食物中只有一小部分的鈣質會被身體吸收，大部分則隨著糞便排出。

2. 鐵質

鐵的吸收過程取決於腸黏膜細胞的含鐵量。當鐵進入腸道後，會與當中一種特殊蛋白結合，形成鐵蛋白，慢慢釋放到血液中。

▼慢性腹瀉可能會是發生了哪些疾病？（按圖👇👇👇）

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十二指腸和空腸負責吸收：蛋白質、醣類、脂肪

1. 蛋白質

蛋白質到達十二指腸時，消化液會開始作用，幫助蛋白質分解成胺基酸。這些胺基酸在小腸的上段，通過血液運輸會被吸收。

2. 醣類

醣類在腸道被分解成葡萄糖形式的單醣後，才能被小腸上皮細胞吸收，而在腸黏膜上皮細胞，則有一種特殊的轉運體蛋白，負責把葡萄糖和半乳糖從小腸運到血液中去。

3. 脂肪

脂肪在小腸中先被膽汁乳化成小分子，再被消化酶分解成脂肪酸和甘油，再變成身體能用的形式進入小腸細胞，接著運送到淋巴系統，最後進入血液循環。

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迴腸負責吸收：膽鹽、維他命B12

鄭泓志解釋，迴腸主要負責吸收在十二指腸和空腸中未完全吸收的營養素，如維他命B12、膽鹽，以及一部分水分和電解質。迴腸的內襯有大量的微絨毛，增加了吸收表面積，所以能更有效吸收營養素。

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