中醫食療｜高血壓患者不能補身？中醫盤點3種常見中藥要小心補錯

冷冷的冬天，來碗人參雞或黃耆枸杞湯，好溫暖！人參滋補生血，黃耆補氣增強體力，都是民眾常用的食療藥材，但1/4台灣人有高血壓，台灣中醫師黃獻銘提醒，有些補藥會影響血壓變化，高血壓患者使用前最好先諮詢專家，以免吃出副作用。



儘管很多中藥屬於「藥食同源」，已經在民眾的日常生活裡被當作一般食材，但黃獻銘提醒，高血壓患者使用中藥務必特別注意。他點名3種常見中藥：人參、黃耆、龜鹿二仙膠。

▼哪些體質不適合服用常見進補食材？（按圖👇👇👇）

+ 14

相關文章：進補3大忌｜亂補人參損心臟肉桂易流產？冬天補腎紅腰豆素湯都得!

人參：大補元氣適合體虛者

人參是常見的滋補藥，適合體質虛弱的人。但黃獻銘說，人參，尤其紅參，以台灣人現今的飲食型態來說，食用人參之後體質容易上火，血壓也會受到影響。

那麼，市面上的人參雞湯，高血壓患者可以喝嗎？黃獻銘表示，儘管人參可能造成血壓升高，但民眾並不需要對市售的人參藥膳忌口，酌量喝點湯並不會有問題，因為人參是高貴藥材，市面上人參雞湯裡，藥材含量並不會很高，喝點湯倒也無傷大雅。

黃耆：補氣藥材使血壓居高不下

其次是黃耆，許多人認為它是養生的補氣藥材，甚至把它當做一般食材食用，但事實上黃耆是補氣藥，高血壓患者一旦誤用，很可能導致血壓居高不下。

5種有助「變聰明」中藥（按圖👇👇👇）

+ 6

相關文章：補腦｜中醫揭5種有助「變聰明」中藥 人參促血液循環使頭腦清晰

龜鹿二仙膠：過度滋補助長血壓升

第3種則是長者們最愛的龜鹿二仙膠。黃獻銘表示，許多人認為年紀大了，需要補骨質、改善骨質疏鬆，因而食用龜鹿二仙膠，結果卻導致血壓降不下來，甚至眼壓升高。

黃獻銘指出，這是因為龜鹿二仙膠中含有龜板膠、鹿角膠、人參、枸杞等滋補藥材，一旦誤用，很可能助長血壓飆升，導致血壓藥需要加重劑量。

▼藥物與食物禁止併用組合（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 8

相關文章：食藥禁忌｜高血壓藥菠菜忌同食？記住6大藥物禁忌免損肝血流不止

黃獻銘表示，有些補藥等，高血壓患者並非完全不能服用，但一定要在中醫師的指導下才能使用。如果家中長輩對於使用中藥有疑慮，建議先詢問中醫師再使用，會更安全；也能在專業評估和指導下，適度使用一些補藥來改善體質。

延伸閲讀：

2025最強寒流來了 小心血管一秒崩塌！醫1招穩定膽固醇不中風

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

