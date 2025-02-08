藥物保存｜藥樽內乾燥劑要丟掉？專家教正確保存觀念避免藥品變質

在日常生活中，藥品是我們應對各種健康問題的重要工具，但許多人可能並未注意到，藥品的儲存方式對其品質和療效有著至關重要的影響。



藥瓶內常見的乾燥劑雖然在未開封時有助於保護藥品免受潮濕環境的侵害，但一旦藥品開封後，這些物品若未妥善處理，反而可能對藥品造成不良影響，進而導致藥品受潮或變質。根據幸福藥師陳仕凡（台灣士凡藥局藥師）指出，藥品打開後，乾燥劑應該要及時取出，否則會對藥品的品質造成不良影響。

▼保健食品如何正確保存？（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 1

相關文章：保健食品｜乾燥劑可掉瓶蓋墊要留？正確保存4方法放雪櫃竟是錯！

打開藥品後乾燥劑要記得取出！避免藥品潮濕變質

在許多藥品的瓶內，都會附上一包乾燥劑。這些乾燥劑的主要功能是吸收藥品瓶內少量的水分，防止藥品因潮濕而變質。水分是藥品質量變壞的主要因素之一，過多的水分會加速藥品的降解，影響藥效，甚至引發藥品的不良反應。因此，乾燥劑對於保持藥品的穩定性和延長保質期至關重要。

根據台灣食藥署說明，藥瓶內的乾燥劑是專門用來吸收由藥瓶封口滲入的水分，這樣可以保持藥品的乾燥狀態，防止因為潮濕而降低品質或效果。乾燥劑在藥品未開封時，能夠持續發揮其吸濕的功能，保護藥品免受外界潮濕環境的影響。然而，一旦藥瓶開封後，棉花及乾燥劑就必須丟棄，棉花與乾燥劑在開封後會吸附水氣，反而使藥品更容易潮濕變質。

根據幸福藥師陳仕凡的建議，在打開藥品的瓶蓋後，乾燥劑應該立即被取出並丟棄。這是因為乾燥劑本身有吸濕的作用，如果仍然留在藥瓶內，它會吸收瓶內的空氣中的水氣，這樣反而可能會使藥品變得潮濕，甚至導致藥品沾黏。這對藥品的質量和療效都是不利的。因此，打開藥瓶後，及時丟掉乾燥劑，避免其持續吸濕。

▼補充劑最佳服用時間表（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 9

相關文章：【維他命】睡前服維他命B雜或致引眠 補充劑及魚油丸應飯後吃？

幸福藥師陳仕凡也補充，有些藥品的乾燥劑包裝採用了鋁箔獨立包裝的設計，這樣的乾燥劑包裝更能有效防止潮濕。這種包裝設計不僅能保護乾燥劑本身，還能避免它與空氣中的水氣接觸，確保藥品保持乾燥狀態。在這種情況下，乾燥劑更不容易吸收水分，也能更好地維護藥品的品質。

為了延長藥品的有效期並保持其品質，正確儲存藥品至關重要。除了打開後丟棄乾燥劑和棉花外，還應該確保藥品儲存環境符合要求。一般來說，大多數藥品應該存放在乾燥陰涼的地方，避免陽光直射和高溫環境。藥品應避免放置在浴室或潮濕的地方，這樣可以有效防止藥品受潮，確保效果不會受到影響。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：藥瓶裡面的乾燥劑要丟掉嗎？食藥署曝正確保存觀念，做錯小心吃到變質藥品】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

