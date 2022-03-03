小兒退燒｜疫情下退燒藥難求？中醫：藥浴功效多 兩招推拿助退燒

第五波疫情下，坊間的止痛退燒藥等成藥掀起搶購潮，不少家長均憂慮萬一孩子不幸開始發燒，家中卻無藥可用。註冊中醫師王志恆醫師就分別分享了浸藥浴及兩款小兒推拿的手法，為家長提供除退燒藥以外，亦可為發燒的孩童紓緩不適的方法。

不少家長都憂慮孩子在疫情期間發燒，自己卻搜羅不到足夠的藥物為孩子紓緩病情。（資料圖片）

小童中燒或以下 忌急於用藥退燒

據王志恆醫師介紹，一般發燒可按口腔溫度大致分為以下六種情況：

．低溫：36.3℃或以下

．正常：36.3至37.2℃

．低燒：37.3至38℃

．中燒：38.1至39℃

．高燒：39.1至41℃

．超高燒：41℃或以上



當中，如小童屬於中至低燒，則不宜急於用藥退燒，應先以退熱貼等物理方法降溫，但就不建議用冰，因溫度太低。同時需每1至2小時為孩子測量體質，密切監察其身體狀況。

如溫度持續上升高熱不退，則應在醫生處方指導下用退燒藥，萬一高燒超過41度或出現高熱抽搐反應，更應立即前往醫院求醫。

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浸藥浴功效多更安全

不過，如果正在發燒的孩子有服藥困難，或家中暫未有退燒藥時，家長又有何對策？王志恆醫師則表示，在中醫角度而言，以藥浴輔助是其中一個可紓緩孩子發燒不適的方法，因為藥浴的中醫原理基本上包括了透皮吸收藥物、穴位刺激、呼吸道吸藥及物理降溫功效，而且安全性相對較高，家長只須注意藥液溫度、室溫和水量即可。

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藥浴材料：

．荊芥、薄荷：各20克

．藿香、忍冬藤、甘草：各20克

．水：2公升



浸藥浴方法：

1. 上述材料用2公升煲30分鐘

2. 煲滾後再加溫水降至浸浴水量

3. 藥液溫度約為36至38度

4. 孩子浸浴前，家長先試水溫免燙傷

5. 讓發燒孩子浸至頸部以下全身

6. 浸浴需時10至15分鐘



藥浴注意事項：

1. 有皮膚破損者不宜使用

2. 蠶豆症患者(G6PD缺乏症)慎用

3. 浸浴不宜過久



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小兒推拿可輔助退燒

除了浸藥浴外，王志恆醫師亦指出，原來為孩子進行推拿亦是另一種可紓緩發燒不適的中醫輔助手法，而方便的是家長亦可自行在家為發燒的孩子進行。不過力度必須要輕柔，不能過猛，宜配合BB油或爽身粉使用，令推拿時更為容易。

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小兒退燒推拿第一招：清肺經

1. 以拇指放在小孩無名指指頭

2. 向手碗方向直推到手指根部

3. 次數為100下



小兒退燒推拿第二招：清天河水

1.以劍指（食指和中指伸直拼攏）沾清水

2.點在小兒掌根（小兒手掌向上），碗橫紋中間位

3.往上直推到前臂根部肘窩處

4.推100次，劍指每次稍乾時，再沾清水



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