抗疫｜在家點維持營養及運動量？只需一個水樽即可收緊臀部防跌倒

不少長者退休後但依舊精靈，閒時喜愛落街飲茶，亦有不少是運動發燒友，不時會遊山玩水。然而在第五波疫情影響下，他們不但無法進行這些活動，甚至要被逼減少外出，影響身心健康。要渡過這段非常時期，長者可以從飲食和運動兩方面著手。長期缺少運動對長者身體機能大有影響，有營養師就精心為長者設計餐單；物理治療師亦會介紹一套簡單訓練，讓長者可以在家運動，保持身體機能和正面心態，在疫情下繼續生活。



第五波疫情的影響下，長者被逼減少外出，影響身心健康。（圖片：123RF）

居家抗疫易缺多種營養 清淡非指減少攝取肉類

香港不少長者都有營養失衡的問題，原因主要來自錯誤飲食習慣和觀念。曉光集團的營養師陳育明指，香港人飲食上習慣偏重碳水化合物，以粥粉麵飯等為主食，缺乏蛋、奶、肉等高蛋白質，及蔬菜和水果；加上疫情令營養失衡問題惡化。

部分長者因擔心「三高」問題而希望飲食清淡，這個想法雖然正確，但問題在於長者對「清淡」的定位不準確。營養師解釋，其實清淡並不等於不吃肉類，而是要少油、鹽、糖和脂肪，並盡量少食多餐；胡亂戒口反而會導致營養失衡；長期缺乏某種營養，更會令免疫力下降，增加患病風險。

不少長者對「飲食清淡」的定位不準確。其實清淡並不等於不吃肉類，而是要少油、鹽、糖和脂肪。（圖片：freepik）

而且，不少長者因牙齒變軟、味覺減弱等問題而導致食慾不振，亦有長者誤以為年紀令新陳代謝減慢，不用補充太多蛋白質及各類營養。事實上，長者比年輕人更需要蛋白質。營養師解釋，因為長者肌肉和骨質流失速度加快，因此對蛋白質的需求比年輕人更高；而患有嚴重疾病或受傷的長者甚至需要更多蛋白質來維持身體所需。

營養師餐單助長者滿足營養攝取量

營養師便為長者精心設計全日餐單，確保每餐都能攝取足夠而合適的營養。餐單中的菜式簡單而美味，尤其適用於居家抗疫的日子，有助鼓勵長者減少出外吃飯，降低感染風險。

早餐：牛奶麥皮一碗（以低脂牛奶沖泡）、炒蛋三文治半份



麥皮可降低膽固醇；低脂牛奶的脂肪含量較低；雞蛋提供蛋白質。

麥皮可降低膽固醇。（Margarita Zueva/Unsplash）

午餐：番茄湯底水餃麵（加入蔬菜）



番茄含豐富營養，軟身容易進食，亦是清淡湯底之選，加入蔬菜可滿足一天蔬菜攝取量。

下午茶：乳酪一杯



乳酪含益生菌，有助腸道健康，增強抵抗力。

乳酪含益生菌，有助腸道健康，增強抵抗力。（Unsplash）

晚餐：九層塔黃紅椒炒肉片、肉碎豆腐（可加少量杞子）、蒜蓉莧菜



黃椒和紅椒含豐富維他命C和胡蘿蔔素，有助增加免疫力；豆腐是高鈣質之選，可預防骨質疏鬆，而且容易進食和消化，而加入少量杞子可增強視覺效應，提高食慾；莧菜含葉酸和鐵質，可促助身體製造紅血球，預防貧血。

長者晚餐可吃肉碎豆腐。豆腐是高鈣質之選，可預防骨質疏鬆，而且容易進食和消化，而加入少量杞子可增強視覺效應，提高食慾。（資料圖片／黃寶瑩攝）

宵夜：橙一個



提供維他命C及膳食纖維。

最後，營養師更提醒長者多飲水，並保持充足睡眠，有助增強抵抗力。

活動量有助維持健康 物理治療師推介四組訓練動作

另一方面，疫情令長者被逼減少外出活動和社交，雖然減低受感染機會，但同時會增加長者罹患癌症、心血管疾病、糖尿病和中風的風險。為曉光集團旗下安老院舍擔任物理治療師的Johnson指，維持充足活動量對長者的健康十分重要，除了可減低患病風險，也有助維持骨質密度，減低跌倒而造成骨折風險。有不少研究亦指出，充足運動可減低長者患上俗稱「老人痴呆症」的阿茲海默症以及抑鬱症等各種情緒病等的風險。

維持充足活動量對長者的健康十分重要，有助維持骨質密度，減低骨折風險，亦可減低患上俗稱「老人痴呆症」的阿茲海默症以及抑鬱症等各種情緒病的風險。 （圖片：699pic）

根據ACSM（美國運動醫學會）的指引，長者每星期應至少運動不少於150分鐘。以一星期運動五天為例，即每天運動不少於30分鐘，其中需包括帶氧運動和肌力訓練。因此，物理治療師為長者設計了一套下肢肌力訓練，讓長者在居家抗疫期間，每天抽出30分鐘時間作簡單的家居運動，以維持充足活動量。

下肢肌力訓練一共四組動作，每組動作可分三次進行，每次做十次。

動作一



鍛鍊部位：臀大肌、四頭肌

注意事項：腰椎胸椎需挺直；必須確保椅子穩定安全，以及坐下時臀部可碰到椅子，否則有跌倒風險。

動作二



鍛鍊部位：臀大肌

注意事項：不能向前彎腰借力，臀部須發力，並感覺到臀部肌肉收緊。

動作三



鍛鍊部位：臀中肌

注意事項：不能向側彎腰借力，臀部外側肌肉須發力，並感覺到臀部外側肌肉收緊。

動作四



鍛鍊部位：小腿肌肉

注意事項：以腳尖站立時，小腿內外側肌肉均需發力。