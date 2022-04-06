天氣潮濕白帶量增分泌標準係咩？ 一款食療助改善 3種症狀須求醫

潮濕時節又至，身體的濕重感覺甚為困擾，不少女士甚至因白帶分泌量增加，而經常沾濕內褲。面對白帶量增加的現象，是否意味着自己身體響起警號？

春天潮濕時節，不少女士的白帶分泌量增加。(資料圖片)

白帶分泌量點先算正常？

據註冊中醫師何肇婷分享指，白帶本身有保持陰道濕潤、預防感染的功能，而正常的白帶分泌主要有以下4點：

量：平均每日有2至5毫升的白帶分泌

色：顏色呈透明至白色

質：質地如蛋白狀

味：無味



當中，如遇以下情況，白帶分泌量增加亦屬正常情況：

▪️ 排卵期

▪️ 經期前

▪️ 性衝動時

▪️ 懷孕期間

▪️ 服用避孕丸

▪️ 配戴子宮環



不過，如果女士發現每次如廁後清潔時，都有白帶出現在紙巾上，甚至經常內褲上沾濕了一片，若果是後者，且長期每天出現，何肇婷醫師則認為是白帶量多了。

▼白帶分泌知多啲：（按圖看清👇👇👇）

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三大因素致白帶異常

對於白帶異常的現象，何肇婷醫師指中醫稱為「帶下病」，「帶下量多」主要由以下因素引起：

．濕邪引起，常見原因如春天濕度升高，人體容易受外濕侵襲

．飲食上多食生冷、甜食、牛奶、啤酒等，損傷脾胃，削弱化濕功能

．生活習慣上如長時間涼冷氣、休息不足等因素會導致陽氣下降，使體內濕邪更頑固



當濕邪堆積加上帶脈失約、任脈不固，便容易引起「帶下量多」。

何肇婷醫師指出，若白帶出現以下異常則要留心，可以由陰道炎、盆腔炎或念珠菌等感染或炎症引起。

顏色：變黃，甚至黃綠、赤白

質地：帶泡、豆腐渣樣

氣味：異常，例如出現魚腥味



何肇婷醫師指，白帶是反映女性身體狀態的指標，單單只是量多，已屬身體濕重的警號，所謂「病向淺中醫」，如發現異常，請盡早求診。

▼同場加映，女性陰道炎主要分這3種（按圖看清👇👇👇）

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煮粥可改善症狀？

要改善白帶量多的情況，何肇婷醫師亦特別介紹以下一款粥品食療紓緩症狀：

材料：

蓮子100克、芡實100克、糯米50克



做法：

1. 材料洗淨

2. 糯米、芡實用冷水浸泡，蓮子去心

3. 鍋中加入水及材料，煮成粥

4. 最後可按個人口味，加入少量冰糖調味



適合對象：白帶量多，氣味無異常者



在飲食習慣方面，何肇婷醫師指出要避免進食生冷寒涼、油膩辛辣、牛奶甜食、海鮮等食物，另一方面則可適當多吃具有健脾、祛濕、止帶作用的食材，包括：

．薏米、淮山

．茯苓、扁豆

．白果、赤小豆等



在起居生活方面，則要保持適量運動、多曬太陽，使微微汗出，幫助祛濕，亦可增強抵抗力，同時亦需注意以下生活習慣：

．避免久坐

．避免熬夜

．避免長期使用護墊，使用時亦需定時更換，以免造成感染

．穿著棉質內褲及寬鬆衣物，保持透氣



同場加映：陰道炎日常調理方法有甚麼？（按圖👇👇👇）

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